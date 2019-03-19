19.03.2019 10:00 223

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые дают новые возможности для урегулирования споров по международным сделкам. Законопроект опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Россия заключила соглашения об избежании двойного налогообложения с 84 странами. При этом российское законодательство не предусматривает детальный порядок разрешения разногласий с зарубежными налоговыми органами.

«Если возникали налоговые споры за рубежом, например швейцарской компании российской группы доначислили налог по сделке с российской компанией, налогоплательщик на практике не имел возможности обратиться в Минфин с просьбой подключиться к урегулированию спора или обратиться с просьбой о соответствующем уменьшении уплаченного налога в России», — рассказала РБК партнер группы по оказанию услуг в области трансфертного ценообразования КПМГ в России и СНГ Ольга Плетнева.

Переговоры между компетентными органами разных стран — эффективный инструмент устранения двойного налогообложения, считает партнер департамента по налогообложению и праву Deloitte Дмитрий Кулаков.

Россия продолжает гармонизировать налоговое законодательство в соответствии с международным планом борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Именно в его логике был принят закон о контролируемых иностранных компаниях, стартовал автоматический обмен налоговой информацией и ФНС получает сведения о счетах и активах россиян за рубежом, а в 2019 году ожидается ужесточение наказания за отмывание средств.

Согласно поправкам, если действия налоговиков за рубежом противоречат положениям договора об избежании двойного налогообложения, налогоплательщик вправе в течение трех лет подать заявление в Минфин.

При этом взаимосогласительная процедура может повлечь проведение налоговой проверки за десять предыдущих лет, и в том числе повторной проверки, что усилит нагрузку на бизнес. По закону бухгалтерские документы необходимо хранить четыре года, и у компании уже может не быть документов за предшествующие десять лет или за часть периода проверки или смениться ответственные сотрудники, подчеркивают эксперты.

Итогом проведения такой процедуры может стать не только решение в пользу компании (возврат излишне уплаченного налога), но и, напротив, доначисление налоговых обязательств в пользу российского бюджета или бюджета иностранного государства, отметила партнер EY Евгения Ветер. «Стоит тщательно оценить все за и против инициирования такой процедуры», — предупредила эксперт.

По данным ОЭСР, на взаимосогласительные процедуры уходит в около 30 месяцев в среднем — почти в два раза больше, чем по иным вопросам (17 месяцев).

Ольга АГЕЕВА

