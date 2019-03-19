19.03.2019 10:10 280

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ипотечных каникул. Инициативу поддержал Комитет Госдумы по финансовому рынку. Однако члены комитета рекомендовали внести важное уточнение — право отсрочки не должно распространяться на роскошное жилье.

Законопроект, внесенный депутатами и сенаторами во главе со спикерами обеих палат парламента, подготовлен по поручению президента РФ. Напомним, что глава государства назвал необходимым принять меры в пользу граждан, которые взяли ипотеку, но впоследствии лишились дохода. В Послании Владимир Путин подчеркнул, что в жизни может произойти все, включая потерю работы и серьезную болезнь. Таким людям, поставил задачу президент, надо дать возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит погасить позднее.

В итоге был внесен законопроект, который, по словам спикера ГД Вячеслава Володина, станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах. В соответствии с инициативой, заемщик сможет обратиться к кредитору с требованием об установлении "льготного периода" сроком до полугода. В течение этого времени по выбору гражданина может быть приостановлено исполнение его обязательств по кредиту либо уменьшен размер периодических платежей. Рассматривать обращения граждан на эту тему банки должны будут в течение пяти дней.

Заемщику дадут возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит погасить позднее

В документе определяются критерии "трудной жизненной ситуации". Отсрочка выплат станет возможной для граждан, потерявших работу или кормильца, получивших инвалидность первой и второй группы. Также каникулы будут положены в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30 процентов. Отметим, что на данный момент никаких указаний на стоимость жилья, на которое могут распространяться "ипотечные каникулы", в законопроекте нет.

В профильном комитете предлагают при дальнейшем рассмотрении уточнить положения документа. В заключении на инициативу комитет отметил, что право на ипотечные каникулы не должно распространяться на жилье, которое можно отнести к сегменту роскоши. Какое жилье, взятое в ипотеку, предлагается считать роскошным, в комитете не уточнили. Однако, по нынешним нормам, под "роскошными" подразумеваются квартиры, обладающие площадью более 200 квадратных метров, ценой свыше 30 млн рублей.

В комитете, кроме того, рекомендовали уточнить период, в течение которого произошли события, поставившие заемщика в трудную жизненную ситуацию. Также ко второму чтению будет обсуждаться идея отмены государственной пошлины за регистрацию договоров ипотеки — для того, чтобы еще больше снизить нагрузку на граждан.

Правительство РФ дало положительный отзыв на документ, сообщил на заседании комитета замминистра финансов Алексей Моисеев. Законопроект в целом отражает поручение президента, заявил он. При этом у кабмина также есть несколько замечаний, которые будут обсуждены в рамках подготовки к основному чтению.

Новый закон планируется принять в окончательном чтении до 18 апреля.

Татьяна ЗАМАХИНА

