19.03.2019 10:20 371

Пострадавшие от финансовых пирамид граждане повторно становятся жертвами мошенников. На прошлой неделе Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров зафиксировал начало новой волны в отношении вкладчиков «Кэшбери». Представляясь сотрудниками самого фонда и Судебной коллегии по экономическим спорам, мошенники пытались выманить персональные данные граждан. Эксперты предупреждают — разглашать их неизвестным опасно, они могут быть использованы в различных криминальных схемах, где вкладчики могут снова потерять средства.

Как стало известно "Ъ", потерявших свои средства в финансовой пирамиде «Кэшбери» вкладчиков пытаются вовлечь в новую криминальную схему. Первые звонки стали поступать гражданам из разных регионов России с 14 марта. Звонившие представлялись сотрудниками Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и сообщали, что собирают данные для подачи коллективного иска в суд, чтобы «в установленном порядке взыскать средства со счетов "Кэшбери"». От гражданина требовалось предоставить свои персональные данные (отчество и адрес проживания) и дать свое согласие на подачу иска от его имени. Ничего не подозревающие вкладчики предоставляли требуемую информацию.

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров — некоммерческая организация, существующая с 1995 года. Призвана осуществлять компенсационные выплаты вкладчикам, пострадавшим в результате противоправных действий нелицензированных финансовых компаний. Ведет реестр псевдофинансовых компаний (более 500 наименований), вкладчикам которых выплачивается компенсация.

Спустя некоторое время гражданам поступали звонки (с одного и того же номера во всех известных "Ъ" случаях) от некоего Константина Юрьевича Бойченко якобы из Судебной коллегии по экономическим спорам, который сообщал об уже вынесенном в пользу вкладчиков решении.

По его словам, каждому, кто поучаствовал в «коллективном иске», полагалась компенсация в 20–30% от суммы вклада, а также 125 тыс. руб. из «наложенных на "Кэшбери" государством штрафов». При этом выплаты, по словам звонившего, будут осуществлены через «кассовый операционный центр "Росгосстраха"». Сюда в течение 2–4 рабочих дней будет необходимо предоставить данные об ИНН и реквизитах текущего банковского счета. В «Росгосстрахе» сообщили "Ъ", что происходящее — «очевидно криминальная история, не имеющая никакого отношения к компании». По мнению страховщиков, такие действия должны стать предметом пристального внимания правоохранительных органов.

Источник происхождения базы телефонных номеров бывших вкладчиков, вероятно, находится внутри самого «Кэшбери», полагает основатель проекта «Криптодетектив» Владимир Дьяков. «Чаще всего продают эти базы программисты, получавшие зарплаты за разработку технических решений для мошеннических проектов»,— отмечает он. Интересно, что сайт клона «Кэшбери» — пирамиды GDC (см. "Ъ" от 21 декабря 2018 года ), в течение нескольких дней перед началом массированного обзвона вкладчиков не работал. Но в минувшую пятницу он снова стал доступен, а на главной странице появился дисклеймер. Пирамида предостерегала своих клиентов от новых «сомнительных "компаний", в той или иной степени копирующих принцип работы и маркетинг "Кэшбери"», призывала не верить, что якобы уволившиеся программисты и сотрудники «могут "помочь" вернуть вложенные средства». Почти одновременно в сети появился сайт Cashbery 2019 с регулярно выкладываемым видео, в котором «благодарные вкладчики» рассказывают о том, что получили долгожданные выплаты от «Кэшбери».

Несколько бдительных вкладчиков из Волгограда, Перми и Екатеринбурга решили перепроверить информацию и позвонили в Фонд защиты вкладчиков. «В реестре фонда компании группы "Кэшбери" не значатся. Я позвонил в фонд, где мне подтвердили, что никто граждан не обзванивает и компенсаций по этой пирамиде не предлагает»,— рассказал один из них "Ъ". «Информация о том, что группа мошенников, представляясь сотрудниками фонда, обещает гражданам вернуть потерянное, иногда даже с "процентами", поступает к нам с лета прошлого года»,— говорит управляющий фонда Марат Сафиулин. По его словам, нередко мошенники высылают своим жертвам поддельные документы — фальшивые письма от Банка России, Следственного комитета, решения судов и т. п.

В ЦБ сообщили, что мониторят все новости, которые касаются компании «Кэшбери» и ее последователей. «Мошенники зачастую пытаются дополнительно вытянуть деньги из жертв пирамид, используя методы социальной инженерии. Стремясь завоевать доверие, аферисты могут предлагать помощь якобы от государственных или окологосударственных структур и Банка России. Нам такие случаи известны, и мы предупреждали об этом граждан»,— отмечают в пресс-службе регулятора. По словам господина Дьякова, сейчас получили большое распространение схемы повторной обработки жертв финансового мошенничества. В ряде случаев все заканчивается заключением договора на «юридическую помощь», которую предлагается оплатить. После оплаты «юристы» бесследно исчезают. Популярна также схема получения мошеннических кредитов по полученным от жертв персональным данным, напоминает господин Сафиулин.

Мария САРЫЧЕВА, Татьяна ГРИШИНА