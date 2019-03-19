19.03.2019 10:30 410

В то время как многие магазины отказываются от привычных точек продаж и уходят в интернет, онлайн-ретейлеры следуют прямо противоположной тенденции.

Так, маркетплейс Lamoda открыл первый офлайн-магазин в одном из торгово-развлекательных центров Москвы. Ранее офлайн-точки открыл Amazon, а Alibaba инвестировал в Intime Retail, ведущего китайского оператора, который управляет 29 магазинами и 17 торговыми центрами. Ozon также не исключает, что в будущем может задействовать такой формат, который может быть особенно успешен в городах-миллионниках. Цель проста — заполучить клиента любым удобным для него способом. "Все больше интернет-магазинов видят преимущества в смешанной стратегии, которая способствует укреплению лояльности клиентов", — поясняет вице-президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Лия Левинбук.

Магазины заинтересованы в первую очередь в омниканальности, то есть вездесущности. Особенно это характерно для продаж одежды, обуви и других товаров, которые нуждаются в примерке и визуальной оценке. Например, продукция класса люкс априори не может продаваться только в сети.

Даже небольшие компании, в том числе существующие исключительно в социальных сетях, стремятся открыть пару-тройку шоу-румов под своим брендом. Сделать это зачастую бывает сложно. Аренда в торговых центрах обходится дорого, тем не менее предприниматели идут на этот шаг, предвидя очевидные преимущества омниканальной модели. В небольшом магазине могут быть представлены лишь отдельные образцы товаров. Если они заинтересуют покупателя, он закажет желаемый цвет или размер уже в интернете.

Кроме того, интернет-ретейл уходить в офлайн зачастую вынуждает конкуренция. Например, если у сайта отсутствует аудитория старшего возраста, то открытие реального магазина может исправить ситуацию.

Успешный магазин сегодня — тот, который использует все каналы продаж: от социальных сетей до реального прилавка с витриной и кассовым аппаратом

Еще один аргумент в пользу открытия офлайн-магазина — возможность примерки понравившихся вещей. По данным GfK, сегодня наиболее популярным способом доставки из российских интернет-магазинов является самовывоз, поскольку люди предпочитают примерить одежду и обувь, прежде чем совершить покупку. Логично, что покупателю куда удобнее сделать это в фирменном магазине компании, нежели в супермаркете, где может располагаться ячейка самовывоза.

Те компании, которые не готовы по финансовым или другим соображениям открыть магазин, ограничиваются пунктами самовывоза с комфортными кабинками для примерки, которые способны привлечь дополнительных клиентов.

Екатерина ЯСАКОВА

