19.03.2019 10:40 314

Как узнал "Ъ", лизинговые организации и российские машиностроители просят правительство продлить на 2019 год программу льготного лизинга дорожно-строительной и спецтехники. Такие изменения были подготовлены Минпромторгом еще летом 2018 года, но вице-премьер Дмитрий Козак решил доработать механизм, сделав систему господдержки прозрачнее. Между тем без льготного лизинга объемы производства техники уже начали падать, а лизинговые организации, которым не выплатили около 1,3 млрд руб. за 2018 год, могут начать выставлять эти убытки покупателям.

Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА, объединяет большинство компаний сектора) попросила премьера Дмитрия Медведева продлить программу льготного лизинга дорожно-строительной (ДСТ) и спецтехники. Минпромторг задолжал лизинговым компаниям 1,3 млрд руб. невыданной субсидии за 2018 год, и эти суммы будут переложены на потребителей, если поддержка лизинга не будет продлена. С аналогичной просьбой к премьеру обратилась и ассоциация «Росспецмаш» (лобби отечественных машиностроителей).

Субсидия по уплате авансового лизингового платежа составляла 10% цены техники со стоимостью ее доставки по железной дороге для европейской части РФ и 15% для удаленных регионов. Размер варьируется от 45 тыс. до 4,6 млн руб. в зависимости от вида техники. В 2018 году, по данным Минпромторга, объем лизинговой субсидии для ДСТ и спецтехники составил 1,75 млрд руб., было заключено свыше 5,6 тыс. договоров (в четыре раза больше, чем в 2017 году), выпуск ДСТ вырос на 23%. На 2019 год на программу выделено 2,1 млрд руб.

В декабре 2018 года Минпромторг внес в правительство проект постановления, где предлагал увеличить скидку для Дальнего Востока до 20% и распространить программу на сельхозтехнику. Как сообщили "Ъ" в Минпромторге, тогда проект был подготовлен по поручению первого вице-премьера Антона Силуанова. В ОЛА и «Росспецмаше» говорят о необходимости продления программы в этой редакции.

Источники "Ъ" указывают, что принятие документа заблокировал аппарат вице-премьера Дмитрия Козака. Представитель вице-премьера сообщил "Ъ", что есть поручение господина Козака доработать действующий механизм льготного лизинга ДСТ и спецтехники, сделав его более прозрачным. В Минпромторге "Ъ" пояснили: вице-премьер хочет, чтобы лизинговые компании конкурировали друг с другом за размер бюджетных средств, повышая «результативность субсидии».

Доля спецтехники и ДСТ в общих продажах в лизинг составляет около 6%, что вызвано несопоставимой емкостью сегмента с грузовым и легковым, сказали "Ъ" в ОЛА. В «Европлане» (входит в ОЛА) сказали "Ъ", что уже наблюдают снижение спроса на услугу лизинга. В ВТБ (лизинговая компания банка не входит в ОЛА) сообщили, что «ВТБ Лизинг» не получал субсидии в 2018 году. По оценке ВТБ, с начала 2019 года часть клиентов, в основном малый и средний бизнес, решили приостановить закупку спецтехники из-за неопределенности.

В «Росспецмаше» подсчитали, что только в 2018 году за счет программы лизинга выпуск автоприцепов и полуприцепов вырос на 97,4%, катков — на 71,2%, экскаваторов — на 36,4%, бульдозеров — на 8,4%. В этом году, как сообщает «Росспецмаш» в письме премьеру, отгрузки ДСТ уже сократились на четверть, значительно упало производство гусеничных экскаваторов (на 42,9%) и катков (на 82,4%). Отказ от продления программы несет не только риски сокращения производства, но и может стать препятствием для развития экспорта.



Лизинг — один из наиболее эффективных механизмов как для ДСТ, так и для сельхозтехники, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. Если программа будет расширена на сельхозтехнику, дополнительные продажи в лизинг составят около 1,5 тыс. штук, полагает он. Руслан Булатов из Fitch Ratings считает, что приостановка программы льготного лизинга не окажет большого влияния на объем сделок и не все лизинговые компании перекладывают невыплаченные субсидии на клиента: часть спишет эти средства в расход.

Ольга НИКИТИНА