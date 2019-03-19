19.03.2019 10:50 405

Социальные пенсии и пенсии по гособеспечению будут увеличены с 1 апреля на два процента.

Постановление правительства об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

После повышения средний размер социальной пенсии составит 9266 рублей. В среднем он увеличится на 182 рубля.

Расходы на индексацию социальных пенсий и пенсий по гособеспечению составят 779 миллионов рублей в месяц.

Пенсии повысятся у военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", у пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей. Работникам летно-испытательного состава, космонавтам и членам их семей увеличат надбавки к пенсии за выслугу лет. Произойдет рост социальной пенсии и пенсий по гособеспечению и у других их получателей.

Социальные пенсии традиционно индексируются с 1 апреля. Размер увеличения зависит от того, насколько за год увеличился прожиточный минимум пенсионера. Так, в 2018 году за прошлый год прожиточный минимум составил 8483 рубля, посчитали в Росстате. А в 2017 году он составлял 8315 рублей, то есть за прошлый год он стал больше на два процента. На столько же увеличился и этот вид пенсии.

Средний размер пенсий детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы после индексации вырастет на 268 и 270 рублей соответственно, после повышения их размер составит 13 674 рубля и 13 812 рублей. Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 251 рубль — до 12 899 рублей. По случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, прибавка составит 214 рублей, таким образом увеличив размер пенсии до 10 942 рублей. Средний размер дополнительного материального обеспечения людей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, вырастет на 343 рубля и составит в среднем 17 504 рубля.

Марина ГУСЕНКО

