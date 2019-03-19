19.03.2019 11:00 342

Рубль утром вторника в небольшом минусе после двухдневного ралли и выхода на 7-месячные максимумы, и против него может играть нежелание экспортеров продавать выручку по валютному курсу существенно ниже официального на сегодня.

При этом на стороне рубля остается дорогая нефть, сильный текущий счет РФ в первом квартале, ожидания смягчения риторики ФРС, а также иностранный интерес к российским госбумагам, отмечаемый в последнее время.

Еще сыграют свою роль и крупные мартовские налоговые выплаты, пик которых приходится на следующую неделю, 25 и 28 марта.

В фокусе внимания, помимо заседания ФРС 19-20 марта, также завтрашние аукционы ОФЗ и пятничный совет директоров ЦБР.

"Все поддерживающие факторы для рубля остаются в силе, при этом мы полагаем, что связанные с налогами экспортные потоки, вероятно, возрастут в ближайшие дни", — полагает Максим Коровин из ВТБ Капитал.

Рубль за счет набора позитивных факторов является лидеров форекса, набирая к доллару США с начала года восемь процентов.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,38, что близко от закрытия понедельника, по итогам которого рубль подорожал на 0,7 процента и отметился на лучшем с начала августа значении 64,14.

Официальный курс Центробанка на вторник — 64,67 рубля за доллар.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" была к этому времени вблизи отметки 73,06, и здесь рубль теряет 0,1 процента.

На форексе доллар США малоподвижен, но находится вблизи двухнедельных минимумов к евро и корзине из шести валют из-за ожиданий мягкого тона ФРС по итогам стартующего сегодня заседания.

Нефть марки Brent показывает минимальные изменения с начала дня ($67,69), оставаясь вблизи 4-месячных максимумов, достигнутых за счет снижения добычи в рамках ОПЕК+, а также на фоне санкций США против Венесуэлы и Ирана.

В ближайшую пятницу состоится совет директоров Банка России с последующей пресс-конференцией главы регулятора. В целом на рынке не ждут изменения ДКП по его итогам, однако участники надеются услышать сигналы о возможном смягчении в конце 2019 года.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ