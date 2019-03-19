19.03.2019 11:30 524

Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения существенно скорректирует вторичный рынок жилья: уже через два года 10% объема предложения на нем могут сформировать изъятые банками квартиры, которые не покинули прежние жильцы. Такая недвижимость продается с дисконтом 20–30%, но распорядиться ею будет непросто.

В 2021 году выставленные на продажу банками проблемные квартиры с прописанными и проживающими в них жильцами могут сформировать 10% от общего объема предложения жилья на вторичном рынке Москвы, прогнозируют аналитики Century 21. По их расчетам, за два года показатель вырастет в пять раз: сейчас эти предложения формируют 2% реализуемого вторичного жилья. По данным «Инком-недвижимости», в январе совокупный объем этого рынка в старых границах Москвы составил 18,9 тыс. лотов. Коммерческий директор Century 21 Игорь Бабкин объясняет, что появление от банков предложения купить проблемные квартиры — новая тенденция. «Раньше они старались доводить процесс до логического завершения, квартир с зарегистрированными жильцами практически не существовало»,— рассуждает он. Этот тренд заметил и директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома, указывающий, что изъятые банками квартиры на рынке стали появляться на фоне ипотечного бума.

Спрос на ипотечное кредитование действительно растет. По расчетам ЦИАНа, в 2018 году в Москве и Подмосковье с привлечением кредита было заключено 56%, или 80 тыс. сделок по покупке недвижимости,— это на 6 п. п. больше, чем в 2017 году. По данным Центробанка, на начало 2019 года объем ипотечной задолженности в России составлял 6,41 трлн руб. Общий объем просроченного долга оценивался в 2,6%, необслуживаемого больше полугода — 1,57%. Игорь Бабкин обращает внимание и на общий рост задолженности. К началу февраля суммарный долг домохозяйств перед банками достиг 16,5 трлн руб., увеличившись за год на 24,1%. «Доходы граждан в номинальном выражении при этом выросли лишь на 4,2%, а в реальном — снизились на 0,2%»,— замечает господин Бабкин. Он прогнозирует, что ситуация будет ухудшаться: население не будет справляться с обслуживанием кредитов, банки, соответственно, будут изымать квартиры.

Гендиректор юридической компании «Сотби» Станислав Зиновьев объясняет, что взыскания имущества банк добивается через суд. После удовлетворения иска квартира передается для реализации в организацию, уполномоченную Росимуществом.

Но часто продать недвижимость с торгов не удается, и тогда она передается на баланс банка, который теперь может реализовать ее самостоятельно. В Century 21 замечают, что в этом случае иногда в целях экономии времени кредитор продает жилье, не добившись выселения собственников и снятия их с регистрационного учета: схема применяется для снижения издержек на судебное производство. «Бывают случаи, когда бывший собственник, несмотря на решение суда и смену владельца объекта, не желает освобождать помещение, тогда действия по выселению незаконно проживающих жильцов будет проводить уже новый владелец»,— подтверждает руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков. Господин Зиновьев указывает, что процесс о выселении может затянуться на год: «Суд может неоднократно предоставлять отсрочку по уважительной причине: поиск жилья, болезнь или тяжелая жизненная ситуация».

Сергей Шлома говорит, что продавать квартиры с жильцами банкам приходится со скидками. Руководитель Тинькофф-банка Игорь Ларин указывает, что средний дисконт составляет 20–30%. Доходы банка напрямую зависят от размера первоначального платежа. «Бывает, что первоначальный взнос по ипотеке составлял 10–15%, а объект продается с дисконтом 30%, тогда банк остается в минусе»,— объясняет он. Господин Шлома именно этим объясняет то, что основной объем изъятых по неуплате квартир в Москве составляет жилье бизнес-класса стоимостью 20–50 млн руб. «У покупателей такой недвижимости обычно есть дополнительное жилье, в то время как в случае с экономклассом речь обычно идет о единственной квартире»,— отмечает он.

Александра МЕРЦАЛОВА, Виталий СОЛДАТСКИХ