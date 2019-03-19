19.03.2019 10:45 260

Как пояснили "Ъ" в Минпромторге, основные параметры изменения механизма программы льготного лизинга ДСТ и спецтехники должны выглядеть следующим образом. По поручению вице-премьера Дмитрия Козака, претенденты на субсидию должны конкурировать за нее друг с другом по показателю ее «результативности». Речь идет о требованиях к лизинговым организациям, при этом фактически получателем субсидии выступает конечный покупатель. Вероятно, для получения доступа к господдержке компаниям придется предлагать меньшие скидки и при этом продавать больший объем техники.

Аналогичный механизм распределения субсидий (с ранжированием претендентов по прогнозным обязательствам) по поручению вице-премьера вводится для мер поддержки экспорта. Речь идет о субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку продукции за рубеж и госсубсидировании 4,5% ставки по кредитам. Чтобы получить доступ к этим субсидиям, компаниям необходимо заявить прогнозные объемы роста экспорта (см. "Ъ" от 1 и 15 марта). Изначально, как писал "Ъ" 29 ноября, позиция вице-премьера состояла в том, что действующая система господдержки непрозрачна и неэффективна, поскольку не предполагает каких-либо обязательств при получении средств и фактически субсидирует чистую прибыль компаний.

Также новый механизм не будет предполагать «квалификационного» требования к лизинговым организациям. Срок действия соглашения должен быть ограничен 2019 годом, с учетом признания постановления утратившим силу с 2020 года. С 2020 года механизм предоставления субсидии будет вновь изменен, говорят в аппарате вице-премьера.

Ольга НИКИТИНА