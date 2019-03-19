19.03.2019 13:30 383

Банк России назвал сектора экономики, формировавшие основной спрос на теневые финансовые услуги в 2018 году. Оценка по итогам года дана регулятором впервые, в ноябре 2018 года ЦБ отчитывался за предыдущее полугодие. К теневым финансовым услугам ЦБ относит «операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях», сообщали тогда РБК в пресс-службе регулятора.

Согласно оценке ЦБ, подготовленной на основе данных его департамента финансового мониторинга и валютного контроля, в 2018 году средства бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью проведения сомнительных операций активнее всего выводили в теневую сферу в строительном секторе. По данным регулятора, на компании строительного сектора в 2018 году пришлось 29% таких операций (в январе — июне 2018 года — 30%).

Второе место по итогам года осталось за сферой услуг (охрана, клининг, реклама и т.д. за исключением логистических услуг), занимавшей его и в январе — июне 2018 года. Более того, доля этого сектора незначительно выросла — с 21 до 22%.

В то же время доля оптово-розничной торговли товарами промышленного назначения в общем числе сомнительных операций сократилась с 20 до 16%. Тот же результат, по оценке ЦБ, показала оптово-розничная торговля товарами народного потребления (в январе — июне 2018 года было 13%).

На долю промышленных предприятий в 2018 году пришлось 12% сомнительных операций по выводу средств в тень (в первом полугодии — 9%), на долю сферы логистических услуг — 4% (было 6%), на все остальные сферы — 1%.

Согласно данным ЦБ, в российском финансовом секторе объемы сомнительных операций последовательно снижаются. Если по итогам 2015 года регулятор оценивал рынок обналичивания в 600 млрд руб., то в 2017 году — в 326 млрд, а в 2018-м — в 176 млрд руб.

Евгений КАЛЮКОВ