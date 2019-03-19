19.03.2019 15:30 375

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении проект закона о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума. При этом депутаты выступают за необходимость установления единых правил для определения прожиточного минимума, который впоследствии позволит определять соответствующие надбавки для российских пенсионеров.

Депутаты Государственной думы РФ приняли во втором чтении проект закона о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Законопроектом предлагается изменить схему расчета материального обеспечения: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума.

По словам главы профильного комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, всего ко второму чтению поступило семь поправок, пять из которых носит технико-юридический характер и две — смысловой. Он попросил поставить инициативы на рассмотрение в третьем чтении на 21 марта.

Во время первого чтения, напомнил Нилов, были вопросы, связанные с тем, как регионы устанавливают прожиточный минимум для пенсионеров, порой занижая его искусственно.

По его словам, сегодня есть рекомендательное письмо Минтруда, но не во всех субъектах страны правильно понимают все рекомендации, которые были даны ведомством.

«В связи с этим была внесена депутатская поправка, и направлена она на то, чтобы нормативно-правовой акт правительства, который появится впоследствии, регулировал этот вопрос и установил единые правила для определения прожиточного минимума (пенсионера — ред.), который позволит определять соответствующие надбавки для наших пенсионеров», — сказал Нилов. Он добавил, что проект такого документа уже есть и в Минтруде могут это подтвердить.

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи. Это делается в целях реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоялось 20 февраля 2019 года,. Ранее Путин говорил, что борьба с бедностью в стране является одним из приоритетных направлений деятельности государства.

Во время своего выступления в рамках послания Путин рассказал о несправедливости при установлении доплат к пенсиям в результате проводимой пенсионной реформы.

«В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее», — рассказал президент.

В результате прибавки к пенсии либо вообще не оказалось, либо она была гораздо меньше, чем человек ожидал.

«И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — указал президент.

Он пояснил, что произошло это в результате того, что из регионального или федерального бюджета шли доплаты до так называемого прожиточного минимума пенсионера. Однако после индексации «прожиточный минимум сравнялся либо превысил».

«Перестали эти доплаты делать, вот и все. Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было», — посетовал президент. Он распорядился «немедленно устранить» возникшую несправедливость.

Поэтому утвержденный 19 марта во втором чтении проект закона предполагает осуществление доплаты с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в этом году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячной денежной выплатой с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

Напомним, что на 2019 год пенсии были проиндексированы на 7% или в среднем на 1 тысячу рублей. Однако в связи с тем, что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум, эту тысячу пенсионеры так и не увидели.

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что перерасчет пенсий по новой схеме коснется 12% неработающих пенсионеров. На это потребуются дополнительные 120 млрд рублей в 2019-2024 годах.

Решение коснется более 4 миллионов человек, отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин .

Как пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев , пересчитанные социальные доплаты неработающие пенсионеры получат не позднее 1 июля 2019 года.

Евгения ПЕТРОВА

