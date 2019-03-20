20.03.2019 08:30 437

Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- Российская валюта проводит "сумасшедший" первый квартал в 2019 году, сохраняя уверенное лидерство среди 36 основных мировых валют. Рост с начала года во вторник превысил 7,5 процента, это более чем в два раза превышает результат ближайшего "преследователя", которым сейчас является британский фунт.

Феноменальную силу рубля можно объяснить сочетанием ряда факторов.

Во-первых, это рост нефтяных котировок более чем на 20 процентов с начала года. Немаловажным является тот факт, что рост "черного золота" совпал с сезонно низким объемом платежей по внешнему долгу. В результате конвертация валюты экспортерами для целей налоговых платежей оказывает рублю более сильную поддержку, чем обычно.

Операции ЦБ по покупке валюты на открытом рынке, возобновившиеся с начала года, должны сглаживать этот эффект. Однако из-за месячного лага (Минфин объявляет параметры покупок на месяц вперед, исходя из текущей конъюнктуры цен) при постоянном росте цен эффект от "стерилизации" валюты ослабевает.

Во-вторых, с начала года мы наблюдаем risk-on на большинстве развивающихся рынках, получивший второе дыхание в феврале благодаря смягчению риторики Федеральной резервной системы США. Второй крупнейший регулятор — Европейский ЦБ не остался в долгу и вообще, фактически, продлил политику количественного смягчения, объявив о новом инструменте стимулирования экономики. Можно сказать, что последнее время мы наблюдаем ситуацию, обратную той, которая складывалась в августе-сентябре 2018 года, когда развивающиеся рынки подверглись массивным распродажам.

В-третьих, скачок инфляции из-за повышения НДС оказался не столь страшным, как предсказывали многие аналитики, да и сам мегарегулятор. По последнему отчету ЦБ, пик инфляции может быть пройден уже в марте, а со второго квартала начнется ее плавное снижение. Это вернуло на рынок надежды о снижении ставок уже в конце текущего года. Соответственно, начал возвращаться и кэрри-трейд, постоянный "спутник" ситуации, когда локальная валюта крепнет, а монетарная политика смягчается. Получается замкнутый круг, который мы хорошо помним по 2017 году: рубль растет, это стимулирует приток капитала кэрри-трейдеров в ОФЗ, процентные ставки падают, приток капитала еще усиливается, что опять способствует росту рубля. В общем, все, как в 2017 году, за исключением следующего пункта.

В-четвертых, последний, но уж точно не по значимости, фактор — это полное игнорирование санкционной угрозы. В 2017 году, в отличие от настоящего момента, на повестке дня не стояли санкции, которые могут ограничить покупку госдолга иностранцами, а в дополнение и серьезно осложнить жизнь крупнейшим банкам (в жестком варианте). Волна роста рубля и снижения доходностей ОФЗ в прошлый раз прервалась как раз из-за введения санкций в апреле прошлого года.

Позитивное влияние всех перечисленных мной факторов на рубль сейчас находится на пике. Потенциал укрепления рубля к доллару даже в самом позитивном сценарии с отсутствием санкций ограничен уровнем 61-60. А вот если санкции примут, мы, вероятно, увидим шоковый скачок курса.

Мягкой адаптации не будет из-за того, что рынок абсолютно не закладывает данный сценарий в котировки финансовых инструментов, как мы продемонстрировали выше. К уровням 68-68,5 доллар может вернуться за 2-3 дня, если в прессе появятся сообщения о конкретной дате рассмотрения жесткого законопроекта в США. Евро может показать динамику слабее доллара. Соответственно, в шоковом сценарии рубль может упасть к евро не так сильно — до 76-77.

Поэтому тем, кто готовится провести отпуск за границей на майские праздники, лучше запастись валютой по текущему курсу. Упущенная выгода при благоприятном для рубля сценарии будет невелика, но и проблем, как у тех, кто спешил купить валюту в конце декабря 2018 года, удастся избежать.

Георгий ПАНИН