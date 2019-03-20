20.03.2019 08:40 267

Таксисты начали активно регистрироваться самозанятыми — каждый пятый из 35 тыс. человек, вставших на учет в налоговой с 1 января, оказался представителем именно этой профессии. Такие данные «Известиям» привели в Федеральной налоговой службе. Большое количество таких водителей выгодно агрегаторам, которые хотят избавиться от посредников — таксопарков. ФНС это позволит вывести налогоплательщиков из тени, а самим таксистам — больше зарабатывать. Эксперты, однако, предупреждают о рисках: пассажирам будет еще труднее взыскать ущерб в случае ДТП или других происшествий. Кроме того, схема не начнет действовать в полном объеме, пока самозанятым не дадут возможность получать разрешения на таксомоторную деятельность.

В один клик

Услуга по перевозке пассажиров — один из наиболее популярных видов деятельности, которые указывают самозанятые в мобильном приложении «Мой налог», сообщили «Известиям» в ФНС. По данным службы, из 35 тыс. человек, зарегистрированных с 1 января, порядка 20% — таксисты.

Налог на профессиональный доход, который неофициально называют налогом на самозанятых, введен в тестовом режиме с 2019 года в четырех регионах России. Эксперимент проводят в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Ставка — 4% на доход от работы с физлицами, 6% — с юрлицами. Зарегистрироваться в качестве самозанятого может любой человек, работающий на себя, если его доход не превышает 200 тыс. рублей в месяц. Это можно сделать через мобильное приложение. Льготным режимом также могут воспользоваться индивидуальные предприниматели. Ранее глава ФНС Михаил Мишустин говорил, что агрегаторы такси — основная цель нового проекта.

Водители активно интересуются переходом на режим самозанятости, подтвердили «Известиям» в «Яндекс.Такси» (в 2018 году объединилась с Uber), «Ситимобил», такси «Везет» (бренды «Везет», Рутакси, «Сатурн», «Ред такси» и «Фастен») и «Максим». В Gett отказались от комментариев.

В «Яндекс.Такси» отметили, что такой переход удобен в первую очередь самим таксистам. Это позволяет получать деньги за выполнение заказов без посредников, уменьшить налогообложение и отчитываться о налогах без бумажной волокиты через мобильное приложение, отметил представитель сервиса.

Замгендиректора по стратегии «Ситимобил» Александр Горный сказал, что специалисты в офисах и call-центре ежедневно консультируют водителей по этому поводу. В сервис такси «Максим» обратились более 1 тыс. водителей, желающих перейти на самозанятость, уточнили в компании. В такси «Везет» добавили, что переходом на специальный режим интересуются в том числе и в тех регионах, где он пока не внедрен.

Миллион за баранкой

По данным аналитического центра при правительстве РФ, с 2015 по 2017 год рынок услуг такси в России вырос на 14%, до 575 млрд рублей. В сфере таксомоторных перевозок в 2017 году работало около 700 тыс. человек, сейчас — порядка 1 млн, говорится в концепции правового регулирования агрегаторов такси, направленной экспертным советом при правительстве вице-премьеру Максиму Акимову (копия есть у «Известий»). В документе отмечается, что значительной положительной динамики в таксомоторных перевозках удалось добиться благодаря использованию цифровых технологий.

Сейчас за таксистов налоги оплачивает юрлицо (таксопарк), где они работают. Платят за себя только частники, открывшие ИП, они могут выбрать льготный режим налогообложения — упрощенную систему (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или патент.

Юрист фирмы «Интеллектуальный капитал» Сергей Колесников привел несколько причин, по которым таксистам будет выгоден режим самозанятости: максимально простая регистрация без визита в налоговую, отсутствие отчетности и обязанности платить страховые взносы, кроме того, официальный налог подтверждается справкой из мобильного приложения.

Для ИП, работающих по упрощенной системе налогообложения «доходы минус расходы», есть смысл переходить на самозанятость только в одном случае — если часть расходов они не могут подтвердить документами, возразил руководитель налоговой практики Coleman Legal Services Павел Зюков.

— Но наиболее привлекательна для таксистов, зарегистрированных в качестве ИП, сегодня патентная система налогообложения. Нужно оплатить только стоимость патента, в Москве он обойдется всего в 18 тыс. рублей в год, — добавил он.

Внедрение налога на профессиональный доход выгодно прежде всего налоговикам — это позволит вывести из тени часть налогоплательщиков и повысить собираемость налогов, сказал Сергей Колесников. Качество услуг такси при этом не изменится, считает он. В свою очередь, в ФНС заявили, что результаты динамики налоговых поступлений «пока рассматривать преждевременно».

В сервисе «Максим» подчеркнули, что система работы с самозанятыми тестируется. Она полноценно заработает, только когда все агрегаторы подключатся к электронной площадке ФНС, а самозанятым позволят получать разрешения на таксомоторные перевозки. Такое предложение, в частности, содержится в проекте концепции правового регулирования агрегаторов такси. Сейчас разрешения дают только юрлицам и индивидуальным предпринимателям, поэтому большинство таксистов — это либо индивидуальные предприниматели, перешедшие на самозанятость, либо работники таксопарков.

— Мы рекомендуем водителям регистрировать ИП, получать разрешение и переходить на налоговый режим самозанятого, — пояснили в «Яндекс.Такси».

В ответе за тех, кого подвозили

Представители агрегаторов, опрошенные «Известиями», утверждают, что новый налоговый режим позволит вывести из тени нелегалов и избавиться от посредников. А значит, водители смогут больше зарабатывать.

Однако зампред межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков с этим не согласен. По его словам, с учетом затрат на аренду автомобиля, топливо и прочее расходы составят не 6%, а минимум 15%. Схему работы в такси самозанятых он считает «на 99% нелегальной».

— Возможно, в целом самозанятость полезна. Но в российском транспортном законодательстве не прописаны основы для их легальной работы в такси. Эта профессия также не упоминается в законе о налоге на профессиональный доход, — подчеркнул он.

Переход на самозанятость, по его мнению, приведет к тому, что таксопарки будут уходить с рынка — водители смогут напрямую работать с агрегаторами. Таким образом, таксопарки станут не нужны. При этом эксперт уверен, что у физлиц не хватит собственных ресурсов для обеспечения достаточного уровня безопасности перевозок. А в случае серьезного ДТП добиться компенсации будет очень трудно, поскольку физлицо отвечает только своим имуществом, добавил он.

Сейчас ответственность в случае ДТП или других происшествий несет владелец лицензии — таксопарк или ИП. Но у агрегатора зачастую нет исчерпывающей информации по каждому водителю, пояснил «Известиям» собеседник в одном из сервисов. Это связано с тем, что агрегаторы в большинстве регионов не обязаны проверять налоговый статус перевозчика. Благодаря этому на рынке таксомоторных перевозок активно работают так называемые «подключашки» — то есть водители, легализовавшиеся через посредников. Поэтому в случае аварии или других инцидентов с таксистом, вызванным через приложение, и сегодня сложно добиться компенсации — компании начинают перекладывать ответственность друг на друга.

При этом неадекватные водители — не редкость. Так, в августе 2018 года в Перми завели уголовное дело об изнасиловании клиентки водителем сервиса Uber, в ноябре того же года таксист «Яндекс.Такси» избил пассажирку за язвительные замечания.

В «Яндекс.Такси» подчеркнули, что с декабря 2017 года у компании есть собственная программа страхования здоровья водителей и пассажиров при ДТП. Впрочем, на другие случаи, в том числе описанный выше, она не распространяется.

Риск нарваться на неадекватного водителя останется в любом случае, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Если водитель нахамил пассажиру, то можно поставить низкую оценку в приложении, что в конечном итоге приведет к отключению такого таксиста. Что касается имущественного ущерба или вреда здоровью, необходимо на законодательном уровне вводить субсидиарную ответственность перевозчика и агрегатора такси, добавил он.

Александр ВОЛОБУЕВ

