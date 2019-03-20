20.03.2019 08:50 215

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Проект приказа на этот счет размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Этот документ — нормативный акт к законопроекту о доплатах к пенсиям, который Госдума приняла вчера во втором чтении.

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.

Существующая схема будет изменена . "Сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году", — пояснили в Минтруде.

Как это будет в деньгах?

Сначала рассмотрим нынешний вариант. Допустим, у человека пенсия восемь тысяч рублей, а прожиточный минимум (ПМ) пенсионера в регионе, где он проживает — 10 тысяч. Значит, он получает социальную доплату до ПМ в размере двух тысяч рублей. И на руки получает 10 тысяч рублей.

Допустим, через год пенсия индексируется на семь процентов. Это значит, что у такого пенсионера она повышается на 560 рублей (8000 * 0,07 %) и становится равна 8560 рублей. Прожиточный минимум пенсионера за год тоже увеличивается, например, на два процента — (10000 * 1,02) до 10200 рублей. Значит, человек получает доплату к пенсии до уровня ПМ уже не две тысячи, а 1640 рублей (10200 — 8560). Но на руки получает не на 560 рублей больше, а на 200 — 10200 рублей. Таким образом, индексацию он практически не почувствовал.

Но после принятия законопроекта и утверждения приказа схема будет иной. Сначала к условной пенсии восемь тысяч прибавят социальную доплату в две тысячи. А потом эти восемь тысяч увеличат на те же семь процентов, и полученные 560 рублей прибавят не к восьми тысячам, а уже к 10 тысячам. Таким образом, на руки человек получит 10560 рублей. Такая прибавка более ощутима.

Через год, к примеру, новая индексация — пенсии, скажем на те же семь процентов, а прожиточный минимум вырос на два процента, составив 10404 (10200 * 1,02). А семь процентов от 8560 рублей — это 599,2 рубля. Прибавляем их к 10404, и человек получит на руки 11003,2 (а по старым правилам так и получил бы 10404).

Марина ГУСЕНКО