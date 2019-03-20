20.03.2019 09:00 197

Повышение ставки НДС с 18 до 20% приведет к увеличению налогооблагаемой базы по другим фискальным сборам, в частности НДФЛ, импортным пошлинам и налогу на прибыль. Это станет возможным за счет того, что доходы от роста НДС пойдут на стимулирование экономики: индексацию зарплат и реализацию инфраструктурных проектов. В результате дополнительный эффект для казны составит 200 млрд рублей вдобавок к почти 600 млрд, которые обеспечит непосредственное увеличение НДС, говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия». Аналитики рассчитали, что больше всех из-за увеличения налога на добавленную стоимость пострадает именно население — граждане заплатят из своего кармана 460 млрд рублей.

Косвенный эффект

При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании ИНП РАН. 590 млрд поступят в казну напрямую от роста налога. Эти деньги пойдут, в частности, на повышение зарплат бюджетникам, реализацию национальных и инфраструктурных проектов, что, в свою очередь, увеличит налогооблагаемую базу по НДФЛ, импортным пошлинам и налогу на прибыль. А уже это принесет в бюджет дополнительные 200 млрд рублей.

Впрочем, увеличение доходов бюджета за счет повышения ставки НДС может оказаться лишь номинальным, полагает ведущий научный сотрудник Института Гайдара Алексей Ведев. По его словам, государство действительно получит дополнительные деньги от повышения НДС и как следствие прибыли от других сборов, однако спровоцированная этим налогом инфляция частично их обесценит.

Официальный прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год — 5–5,5%. Однако аналитики регулятора ранее в марте предположили, что рост цен может оказаться ниже ожиданий. Планируется, что обновленный прогноз будет представлен на ближайшем заседании совета директоров Банка России 22 марта.

Выше инфляция, выше доходы

Доходы от НДС могут оказаться еще больше. Это будет зависеть от динамики инфляции и ВВП. Такую оговорку сделали аналитики ИНП РАН. Ускорение инфляции на один процентный пункт (с таргетируемых 4% до 5%) дополнительно принесет бюджету 120 млрд рублей. Таким образом, доходы казны составят уже 920 млрд рублей вместо 800. В то же время замедление экономического роста может нивелировать позитивный эффект для бюджета. Если ВВП вырастет не на 2%, а на 1%, то в казну поступит только 600 млрд, говорится в обзоре. Это будет связано с тем, что страна произведет меньше товаров и услуг, что повлечет за собой снижение налоговых поступлений в казну.

Насколько позитивно повышение налога повлияет на экономику, будет зависеть от того, как государство распорядится этими дополнительными доходами, полагает замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Если из средств НДС будут профинансированы наиболее перспективные проекты, направленные на развитие человеческого капитала, то рост ставки принесет стране пользу. Однако есть риск, что деньги направят, например, на проекты по строительству транспортной инфраструктуры, которые в будущем могут оказаться невостребованными.

Бюджетные инвестиции не обязательно способствуют ускорению экономического роста, согласна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Позитивный эффект от повышения ставки, по ее мнению, заключается прежде всего в снижении чувствительности бюджета к изменению цен на нефть.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что поступления в бюджет по внутреннему НДС по ставке 20% начнутся только со II квартала 2019 года, так как данный налог уплачивается за предыдущий квартал. В связи с этим увидеть эффект и обновить оценки будет возможно только во II квартале. Соответственно, прогноз дополнительного дохода бюджета в размере 200 млрд рублей от прочих налогов, на которых отразится повышение ставки, является неподтвержденным, заявили в министерстве.

Налог для богатых

По мнению аналитиков ИНП РАН, несмотря на то что НДС уплачивают компании, основная нагрузка из-за повышения ставки ляжет на плечи населения. Так, граждане заплатят за рост налога 460 млрд рублей, считают аналитики. Впрочем, под давлением окажутся прежде всего наиболее состоятельные группы населения, так как основное место в структуре их потребления занимают товары, облагаемые НДС в полной мере, без каких-либо льгот. Богатые россияне (тратят на питание менее 19,9% от своего бюджета) заплатят за рост НДС 142,6 млрд рублей, или 31% от возросшей нагрузки на население. Эффект для самой малоимущей группы (расходы на питание занимают примерно половину доходов) составит лишь 9,2 млрд рублей, или 2%, так как в основном они покупают продукты со льготной ставкой НДС в 10% (лекарства, молоко, яйца и так далее).

Общую нагрузку на бизнес аналитики ИНП оценивают в 132 млрд рублей. Больше всего пострадают пищевая промышленность и добыча металлов. Представители этих отраслей будут платить на 39,4 и 25,2 млрд рублей больше налога соответственно.

Существенных негативных эффектов ни для бизнеса, ни для населения возникнуть не должно, так как нагрузка распределится равномерно, считает профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Валерий Миронов из НИУ ВШЭ считает, что в период низких темпов роста ВВП повышать налоги и «заливать госденьгами экономику — крайне рискованная политика». По его мнению, бюджетные инвестиции в условиях глобальной неопределенности могут в конечном счете оказаться впустую потраченными средствами.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

