20.03.2019 09:10 525

Практически каждая пятая финансовая организация в России в ближайшие два-три года планирует сократить количество своих офисов. Клиенты все больше услуг получают онлайн, отмечают они.

О готовности в перспективе уменьшить количество отделений заявили 22 процента финансовых организаций — банков, страховых и брокерских компаний, а также участников микрофинансового рынка, принявших участие в совместном опросе аналитического центра НАФИ, Российского микрофинансового центра и Фонда Citi. В среднем физическими офисами, по свидетельству представителей отрасли, сейчас пользуются меньше половины (40%) клиентов.

Перестраивать бизнес-процессы, сокращая расходы на содержание офисов и большого штата сотрудников, финансовым организациям позволяет цифровизация и развитие технологий, указывает руководитель направления аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Результаты опроса отражают мировую тенденцию, добавляет вице-президент Ситибанка Наталья Николаева. По данным Wall Street Journal, в США в течение 2017 года было закрыто более 1,7 тысячи отделений банков; в Великобритании, согласно Retail Banker International, с 2007 по 2017 количество отделений сократилось на 37%, отмечает Николаева.

Как показали результаты опроса самих потребителей финансовых услуг, доля тех из них, кто посещает офис для обслуживания чаще одного раза в месяц, сравнительно невелика.

Почти каждый пятый респондент (19%) указал, что вообще не считает нужным это делать и решает все вопросы удаленно (онлайн). Регулярно физические офисы посещают лишь 3% клиентов. Каждый третий участник опроса (35%) признался, что делает это раз в месяц, а равные доли пользователей финансовых услуг (10-12%) сообщили, что наносят такие визиты по одному разу в три месяца или даже реже.

Наиболее частый повод для визита — внесение обязательных платежей. На втором месте — получение справок и выписок, на третьем — денежные переводы.

Юлия КРИВОШАПКО