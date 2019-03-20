20.03.2019 09:20 214

Ведомство перейдет на новую методологию расчета среднедушевых денежных доходов и расходов населения, объявил его руководитель Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата. В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения. Научно-методологический совет на заседании во вторник, 19 марта, рекомендовал ее к применению.

«Эксперты отметили, что нужно переходить на обновленную методику. Она намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные, — сказал журналистам Малков. — Важно, что это не точка обсуждения этого вопроса, а точка с запятой, то есть мы продолжаем разговор, как развивать методику дальше и как ее можно совершенствовать».

По его словам, к обновленной методике расчета денежных доходов граждан «есть некоторые вопросы», поэтому Росстат проведет дополнительное общественное обсуждение в интернете. «Соберем все предложения и еще раз вернемся к этому вопросу», — заявил Малков.

«Радикальных изменений динамики номинальных и реальных доходов не ожидается», — уточнил замглавы Росстата Константин Лайкам.

Переход на квартальные данные с пересчетом за шесть лет

Данные за первый квартал 2019 года будут рассчитаны и опубликованы уже по обновленной методике вместе со скорректированными динамическими рядами показателя за шесть предшествующих лет. Таким образом, Росстат пересчитает статистику денежных доходов населения с 2013 года.

«Пересчитываем годовые и квартальные данные начиная с итогов за 2013 год. По Российской Федерации завершим эту работу в апреле, по регионам — в июне», — сказал Малков.

Публикацию ежемесячных данных о денежных доходах «предлагается приостановить», сообщил глава Росстата. «Надо признать, что, по сути, у нас при расчете ежемесячных данных нет значительной части сведений, это моделирование. Данные иногда вызывают серьезные вопросы, и лучше об этом сейчас говорить открыто», — отметил Малков. По его словам, Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикаций.

Реальные располагаемые доходы в России снижаются пять лет подряд — с 2014 года они упали накопленным итогом на 10,7%. Если верить статистике Росстата, реальные доходы сейчас находятся на уровне 2010 года.

Ключевые изменения

Новая методика существенно увеличит долю зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%, по данным за 2017 год), но уменьшит долю доходов от предпринимательства (с 7,6 до 6,3%) и от собственности (с 5,4 до 4,3%). Доля ненаблюдаемых доходов сократится с 26 до 11,5%.

В оценку доходов населения по статье «Оплата труда наемных работников» будут добавлены показатели оплаты труда работающих в организациях без оформления договоров, наемных работников у физлиц и ИП (включая фермерские хозяйства), а также оплата труда в иностранной валюте и оплата труда иностранных работников. В результате при пересчете денежных доходов за 2017 год размер оплаты труда увеличился с 23 трлн до 31 трлн руб.

Доходы от продажи иностранной валюты вообще будут исключены из расчета как пережиток советской системы. В 2017 году они составили 879 млрд руб.

При расчете расходов россиян будут учитываться такие показатели, как расходы на покупку товаров вне торговых сетей, а также оплата посреднических услуг при купле-продаже недвижимости и при сдаче недвижимости в аренду, арендная плата за жилье. Таким образом, оценка расходов населения будет более корректной: будут учитываться сделки на первичном рынке и покупка недвижимости, находившейся в собственности у юрлиц.

Важным нововведением станет учет расходов россиян, связанных с трансграничной онлайн-торговлей. Кроме того, усовершенствованная методология уточняет оценку сбережений граждан. В частности, по статье «Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей» будет считаться сальдо между остатками средств на конец и начало отчетного периода. За счет этого показатель сократится на 1,1 трлн руб., по данным за 2017 год.

Сравнение старой и новой методологий в применении к 2017 году дает статистический прирост денежных доходов более чем на 1%: более 56 трлн руб. доходов по обновленной методике против 55,37 трлн руб. по прежней. Разница в расходах оказалась значительно больше: в 2017 году они составили 52,2 трлн руб. по сравнению с 48,1 трлн руб. в предыдущей редакции методики. Объем сбережений россиян по новой методологии составил 3,8 трлн руб. вместо 7,3 трлн руб.

Юлия СТАРОСТИНА

При участии: Иван ТКАЧЕВ