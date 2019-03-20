20.03.2019 09:50 492

"Российская газета" публикует поправки в Семейный кодекс, которые дают право людям предпенсионного возраста (женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет) получать алименты от своих детей или супругов. Раньше такое право было только у пенсионеров.

Обычно алименты ассоциируются с выплатами, которые причитаются ребенку после развода родителей. Но по Семейному кодексу право на алименты имеют сразу несколько категорий родственников. Это и родители, и нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха, а также супруги и бывшие супруги, утратившие трудоспособность во время брака или в течение года с момента его расторжения брака.

При этом пленум Верховного суда своим постановлением еще в 2017 году определил нетрудоспособных совершеннолетних лиц, имеющих право на алименты, как лиц, признанных инвалидами I, II или III групп, а также граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста. В октябре 2018 года был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 65 лет. Но на получателей алиментов это норма не должна распространяться, решили законотворцы, ведь зачастую алименты — единственный источник средств к существованию членов семьи, пусть даже бывших. Увеличение продолжительности трудоспособного возраста не отразится на поддерживающих выплатах.

Как пояснил "Российской газете" глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, алименты родителям или родственникам в России не очень распространены. Потому что далеко не все знают о своих правах. На самом же деле как родители обязаны заботиться о своих детях, так впоследствии и дети о родителях.

"Если мирно договориться не удается, то нужно обращаться в суд. Суды практически всегда принимают решения в пользу выплаты алиментов родным", — поясняет Рязанский. При этом размер алиментов устанавливается в индивидуальном порядке. Обычно, как и по алиментам на детей, они могут составлять до половины дохода того, кто их должен выплачивать.

Между тем, как рассказал Рязанский, в Совфеде готовы обсудить возможность разработки законопроекта о материальных компенсациях для семей, готовых взять на попечительство бездомных пенсионеров и инвалидов. Ранее с подобной инициативой выступили в Совете по правам человека. По словам Рязанского, на следующей неделе комитет изучит опыт других стран в этом вопросе. Речь в инициативе идет о людях, которые остались без жилья, либо сами приняв такое решение, например, продав его, либо случайно попавших в тяжелую ситуацию. "Если случайно, то, конечно, эти люди могут и должны попасть под защиту государства. А вот все остальные вряд ли пойдут на попечение в семьи, потому что, скорее всего, они исповедуют другой образ жизни", — считает сенатор.

Эта статья является комментарием к:

Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 35-ФЗ "О внесении изменения в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации"



Ольга ИГНАТОВА