Власти РФ откажутся от ежемесячных данных о доходах населения после пяти лет их падения

20.03.2019 10:00 253

Российские власти изменят методику и откажутся от ежемесячной публикации статистики реальных доходов населения после пяти лет их падения, полагая, что цифры не отражают реальное положение дел, сказали Рейтер три высокопоставленных чиновника в правительстве и Кремле и позднее подтвердил глава Росстата.

Новый руководитель статистического ведомства Павел Малков на пресс-конференции во вторник подтвердил планы властей отказаться от публикации ежемесячной статистики реальных доходов населения и перейти к ежеквартальной.

Росстат объясняет это решение желанием "сделать статистику доходов и расходов точнее, приблизить ее к современным реалиям".

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы непрерывно падают с 2014 года, когда Запад ввел санкции в отношении России после аннексии Крыма и военного конфликта на Украине.

В последнее время цифры Росстата вызывают все больше недоумения и раздражения чиновников.

Задача правительству обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и сократить уровень бедности в два раза стала частью очередного майского указа президента Владимира Путина после возвращения в Кремль в четвертый раз.

Данные о реальных доходах Росстат выдает каждый месяц, и теперь власти обсуждают, как сделать публикации более редкими — раз в квартал или даже раз в год, говорят источники.

"Мы хотели закрыть данные о доходах еще три года назад. Это абсолютно бессмысленный показатель, он ничего не отражает", — сказал источник в одном из профильных ведомств, указывая на то, что ежемесячные показатели о реальных доходах — это просто оценка, которая во многом считается исходя из сложившихся трендов, а не фактических данных.

По его словам, единственный надежный показатель — годовой, но и он не целиком отражает действительность.

"Процентов 70 из него действительно меряется, но с другими 30 процентами творится что-то невообразимое", — сказал он.

"Плохо считаем"

Данные о доходах не сочетаются с растущей динамикой реальных зарплат и оборотом розничной торговли, указывают чиновники и экономисты.

В прошлом году реальная зарплата выросла на 6,8 процента в годовом выражении, практически совпав с ожиданиями властей, оборот розничной торговли — на 2,6 процента по сравнению с прогнозируемыми 2,9 процента.

В то же время, реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году, согласно информации Росстата, снизились на 0,2 процента в годовом выражении с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 5.000 рублей в январе 2017 года. Без учета выплаты рост составил 0,3 процента.

Падение реальных доходов населения в прошлом году стало неожиданностью для правительства — Минэкономразвития, которое курирует Росстат, ожидало рост на 3,4 процента.

Показатель продолжил падать и в текущем году, снизившись на 1,3 процента в годовом выражении в январе, сообщал Росстат.

Источник в ведомстве считает, что можно было бы перейти на промежуточный показатель, взяв за базу социальные выплаты и зарплаты, которые хорошо меряются на ежемесячной основе, а раз в год давать информацию о реальных доходах.

Кремлевский чиновник назвал ежемесячные данные доходов крайне условными, а баланс доходов и расходов населения, на основании которых они считаются, — родом из советского времени.

По его словам, Росстат плохо учитывает данные об интернет-покупках и возникают проблемы с расчетом сбережений граждан из-за переоценки валюты, которую трудно учесть.

"Когда начинаются скачки рубля, реальные доходы улетают. Поскольку ежемесячные объемы маленькие, цифра чуть качнулась и темпы улетели", — сказал источник, предлагая ограничиться публикацией ежеквартальных данных о доходах, оставив в качестве ориентира ежемесячную информацию о реальных зарплатах, пенсиях и объемах розничной торговли.

"Надо менять методику, очень странно считают. В один месяц можно получить плюс 10, а в другом месяце — минус 20", — сказал другой источник в одном из профильных ведомств.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил газете Ведомости ранее, что Росстат должен пересмотреть методику подсчета реальных доходов россиян.

Росстат сообщил во вторник, что предлагает изменить методологию расчета реальных доходов, уточнив оценку доходов при оплате труда наемных работников и предпринимателей, расходов населения при покупке товаров и услуг вне торговой сети, оплату услуг при операциях с недвижимостью и при приобретении транспортных услуг у иностранных компаний, конкретизировать траты населения на недвижимость.

Кроме того, статведомство планирует уточнить оценку сбережений населения (включая валютные депозиты, наличную валюту и иные финансовые инструменты), а также учесть расходы, связанные с интернет-торговлей.

Чиновники всегда будут пытаться изменить форму представления данных, чтобы выполнить ценные поручения, но в части реальных доходов это имеет смысл, поскольку "мы плохо считаем и не досчитываем часть доходов", сказал эксперт, участвующий в правительственных консультациях.

Политический контекст

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов указывал на необходимость изменить расчет реальных доходов.

"Реальные доходы населения — важнейший показатель, который входит в состав указа, подписанного президентом. Как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат. Качество счета этого показателя ужасное, к нему большие претензии", — говорил Силуанов в конце 2018 года после смены главы статведомства.

Опрос Левада-Центра в декабре прошлого года показал, что более половины россиян хотели бы отставки правительства. Большинство респондентов связывали это с неспособностью чиновников справиться с ростом цен и падением доходов населения.

"Раньше динамика доходов больше интересовала экспертов и аналитиков. Сейчас, поскольку поставлена задача по повышению устойчивого роста доходов населения, по сокращению бедности, политики заинтересовались этим вопросом", — говорит проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

Она отметила, что за последние 25 лет в модели формирования доходов граждан произошли серьезные изменения — сложился большой неформальный рынок, который трудно учитывать, произошло межотраслевое перераспределение рабочих мест, поэтому качество показателя резко снизилось.

По ее мнению, публиковать цифры реальных доходов чаще, чем раз в три месяца, не имеет смысла, так как многие используемые при расчете данные, такие как информация о доходах от ценных бумаг, банковских операций, и т.д. приходят с большим опозданием и имеют только квартальную форму.

Овчарова сказала, что общественный совет при Росстате обсуждал, как изменить методику оценки доходов, в частности, провести более точный учет скрытых доходов, поступлений от собственности и предпринимательской деятельности, правильную валютную оценку, но вопрос с периодичностью публикаций не поднимался.

Чиновник правительства считает, что сейчас, когда внимание многих экспертов и наблюдателей приковано к реальным доходам, будет тяжело отменить публикацию статистики.

"Сейчас будет взрыв при попытке закрыть. Появляется политический контекст", — сказал он.

Дарья КОРСУНСКАЯ, Полина НИКОЛЬСКАЯ, Елена ФАБРИЧНАЯ, Андрей ОСТРОУХ. Редакторы Екатерина ГОЛУБКОВА и Дмитрий АНТОНОВ