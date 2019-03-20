20.03.2019 10:10 237

Росстандарт предложит бизнесу новый вид документов по стандартизации — спецификации и технические отчеты, рассказал руководитель ведомства Алексей Абрамов "Российской газете". Они могут быть интересны технологическим стартапам, ИТ-компаниям, инновационному бизнесу, у которого есть новые, еще не стандартизированные технологии и кому важно очень быстро занять новую нишу на рынке.

"Новые документы в чем-то похожи на технические условия и стандарты организации, но будут обсуждаться в короткие сроки с компетентными экспертами из отрасли и выпускаться буквально за два месяца", — сказал Абрамов. Работа будет организована в цифровой среде: эксперты будут обмениваться мнениями на портале, быстро корректировать и принимать итоговое решение. Принятый документ не будет иметь статуса национального (как ГОСТ), но сможет применяться по аналогии при определенных ограничениях. "Здесь важно сохранить баланс скорости и качества проработки документов, а также допустимых возможностей по их применению", — говорит Абрамов.

Проект поправок об этом Росстандарт и минпромторг подготовили и планируют внести в правительство в этом году.Фактически Росстандарт предлагает "золотую середину" между ГОСТами и техническими условиями (ТУ). Последние принимает сам производитель (и ТУ — его собственность), и только на его совести лежит качество документа и последствия его применения для потребителей.

Спецификации должны стать "золотой серединой" между ГОСТами и техусловиями (ТУ). Они будут обсуждаться экспертами онлайн и выпускаться за два месяца

ГОСТы, напротив, принимаются слишком долго: процедура предполагает публичное обсуждение сроком 60 или 90 дней, но фактически на поиск консенсуса в отрасли (например, между поставщиками сырья и переработчиками) уходит гораздо больше времени. Сейчас на разработку ГОСТа уходит в среднем 16 месяцев. По мнению Абрамова, это непозволительно долго — бизнес теряет интерес к этой работе, ищет альтернативные пути или вообще перестает заниматься техническим нормированием. "Если на рынке уже есть готовая технология, ее нужно быстро закрепить в стандарте — либо бизнес будет искать иные способы тиражирования новых технологических решений", — говорит Алексей Абрамов. В планах Росстандарта эти сроки максимально сократить, но вряд ли они станут меньше 11-12 месяцев, учитывая вовлечение в разработку ГОСТа экспертного сообщества по всей стране.

"В мире самые динамичные организации по стандартизации далеко не национальные органы (National Standards Bodies, NSB), которые работают на всю экономику, а так называемые отраслевые организации по развитию стандартов (Standards Developing Organization, SDO), — объясняет Абрамов. — Национальным органам приходится переходить от традиционных процедур и аналоговых форматов к современным технологиям работы".

Практика других стран говорит о том, что есть случаи, когда такие стандарты (спецификации) становятся в дальнейшем национальными. Но большая часть так и остается в виде спецификаций организаций — просто потому, что технологии не стоят на месте, отмечает Абрамов.

С темой спецификаций тесно связана другая масштабная идея Росстандарта, которая тоже вошла в подготовленный пакет законодательных поправок, — закрепить механизм присвоения техническим условиям и стандартам организаций статуса национальных стандартов.

"Существующие корпоративные стандарты мы предлагаем сделать частью национальной системы стандартизации с определенными изъятиями и ограничениями, — поясняет глава Росстандарта. — К примеру, при условии прохождения экспертизы в техническом комитете такой стандарт может быть использован участниками рынка при реализации инфраструктурных проектов, закупках продукции и в иных целях в формате b2b".

Это должно стать основой "экосистемы стандартизации", участники которой смогут поделиться друг с другом ("расшарить") свой стандарт при отсутствии ГОСТа. В этом случае появится арбитражный текст, к которому в спорных ситуациях смогут обращаться и заказчик, и поставщик.

"Причем экосистема стандартизации позволит нам быстро заполнить пробелы в документах по стандартизации в отраслях. В результате непрерывно будут появляться новые, все более совершенные и современные национальные стандарты", — рассчитывает Алексей Абрамов.

Игорь ЗУБКОВ

