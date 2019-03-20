20.03.2019 10:20 231

Ипотечные каникулы могут быть распространены не только на новые, но и на действующие кредитные договоры, сообщают «Ведомости». Такая рекомендация содержится в проекте постановления Госдумы о принятии законопроекта в первом чтении.

Согласно документу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации заемщикам будет предоставлена возможность отсрочить платежи на шесть месяцев. Таким правом смогут воспользоваться люди, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II группы, потерявшие кормильца, временно потерявшие трудоспособность, а также семьи, чей доход сократился более чем на 30%.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков надеется, что законопроект будет все-таки распространяться на действующие кредитные договоры.

Анатолий Аксаков

председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

«По смыслу законопроекта, который сейчас предложен на рассмотрение Госдумы, ипотечные каникулы могут предоставляться только по новым ипотечным договорам. Но в ходе обсуждений, рассмотрений появилось также и предложение о том, чтобы распространить эту норму, это предложение и на действующие ипотечные договоры. По нашим оценкам, число заемщиков, которые могут обратиться за получением ипотечных каникул, не может быть более 2%. Но, учитывая, что это небольшая цифра, учитывая, что банки практически в полном объеме получат все средства, которые предусмотрены ипотечным договором, учитывая, что эти кредиты будут формироваться в дополнительные резервы, Центральный банк не будет оценивать такие ситуации как проблемные кредиты. Я считаю, что можно было бы распространить действие нормы, связанной с ипотечными каникулами, и на действующие договоры. Но решение будет принимать Государственная дума. Это просто рекомендация о том, чтобы вопрос соответствующим образом решить».



Поможет ли данная мера ипотечным заемщикам? Мнение независимого эксперта Семена Новопрудского.

Семен Новопрудский

независимый эксперт

«Эта мера, конечно, каким-то людям, единицам, действительно может помочь. Но ипотечный кредит — самый длинный, хотя, конечно, люди стараются погашать досрочно, но большинство не может этого сделать в России, это десять, 15 и даже 25 лет. За это время, как показывает история жизни людей, они могут попасть в такую историю не раз, не два и не три. Если они один раз этой мерой воспользуются, а потом попадут в такую ситуацию, то все равно платить не смогут и все равно так или иначе банку надо будет решать, что делать. Ипотечные каникулы — это точно не панацея. То есть ожидать, что эта норма в массовом порядке поможет ипотечным заемщикам, испытывающим трудности, платить по кредиту, не приходится, потому что действительно, да, это ответственная мера, конечно. Люди обычно ипотеку берут не как потребительский кредит. Они чаще всего все-таки хорошо думают. Но предсказать, что будет с тобой и с семьей твоей, значит, с доходами, на протяжении десяти лет, никто не может, никакой Нострадамус не поможет. То есть это действительно мера, которая может быть отчасти вспомогательной, но точно не решающей проблемы по существу и принципиально не улучшающей положение ипотечных заемщиков».

Законопроект об ипотечных каникулах внесли на рассмотрение Госдумы спикеры обеих палат парламента в конце февраля. 21 марта документ рассмотрят в первом чтении.