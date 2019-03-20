20.03.2019 10:30 292

Пенсионный фонд Росси (ПФР) задерживает передачу в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) информации по ушедшим и пришедшим клиентам, что грозит лицензионными рисками и финансовыми потерями. В ПФР объясняют фондам отсрочку не работающей должным образом системой передачи данных. Однако участники рынка связывают ее с кулуарными переговорами руководства ПФР с бенефициарами НПФ «Открытие», которые пытаются минимизировать уход клиентов.

НПФ до сих пор не получили из ПФР уведомления о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц (ЗЛ), сообщили "Ъ" в 12 фондах, работающих с пенсионными накоплениями (восемь из них входят в десятку крупнейших по обязательствам по ОПС). В частности, об этом рассказали в НПФ Сбербанка, «Газфонд пенсионные накопления», «Сафмар», Национальный НПФ, «Роствертол». В двух фондах (один из топ-10, другой из топ-30) рассказали, что получили только «тестовые уведомления», данные в которых могут отличаться от официальных. Участники рынка отмечают, что обычно документы приходят в первой декаде марта. «За последние три года получали уведомление не позже 9 марта»,— отметили в Национальном НПФ. «В прошлом году уведомления пришли 7 марта»,— уточняют сотрудники ряда других НПФ.

В рассылаемых ПФР уведомлениях содержится информация об одобренных заявлениях, как по пришедшим в НПФ гражданам, так и по покинувшим их. Помимо личной информации по каждому клиенту указывается, из какого фонда пришел или в какой уходит, досрочный или срочный переход (т. е. теряет ли гражданин накопленный инвестдоход или нет), а также признак реорганизации фонда (если человек уходит из фонда в связи с реорганизацией, он не теряет доход в случае досрочного перехода) (см. "Ъ" от 3 апреля 2018 года ).

По словам нескольких источников "Ъ", задержка с передачей данных связана с тем, что руководство банка «ФК Открытие» ведет переговоры с руководством ПФР по поводу переходной кампании прошлого года, по итогам которой НПФ «Открытие» столкнулся с массовым оттоком клиентской базы (см. "Ъ" от 6 марта ). Первоначально руководство банка хотело провести ревизию переходной кампании (см. "Ъ" от 24 января ), однако, как указывают источники "Ъ", сделать это не удалось. ПФР дал время группе «Открытие», чтобы собрать данные о возможном неправомерном характере перевода клиентов, говорит один из собеседников "Ъ". «Наших клиентов уже обзванивают представители НПФ "Открытие" на предмет правомерности их перевода в прошлом году»,— рассказали менеджеры трех других фондов. «Задержка с передачей уведомлений создает серьезнейшие проблемы деятельности НПФ. Никаких объективных причин в такой задержке нет»,— говорит президент НАПФ Константин Угрюмов. По его словам, если кто-то недоволен результатами кампании, то для этого есть правовые механизмы решения вопроса, которые не приемлют кулуарных соглашений, в результате которых страдает отрасль. В банке «ФК Открытие» отказались от комментариев, в НПФ «Открытие» не ответили на запрос "Ъ".

«С учетом последних изменений пенсионная система стала еще сложнее. Как следствие, все больше людей интересуется этой темой», - Антон Дроздов, председатель правления ПФР, в интервью «РИА Новости» 18 января 2019 года

При этом, по словам участников рынка, ПФР в общении с НПФ ссылается на то, что не может передать уведомления по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), хотя передача данных должна была быть давно налажена (см. "Ъ" от 17 января ). «На нашей стороне все готово, СМЭВ налажен и работает на прием»,— говорят представители нескольких фондов, которые не получили даже тестовых уведомлений. В ПФР не ответили по существу на заданные вопросы.



Согласно нормативным требованиям, ПФР должен отправить соответствующие документы в негосударственные фонды до 31 марта. Однако, как указывает гендиректор НПФ «Роствертол» Елена Хвостикова, «сложность в том, что и срок для передачи накоплений фондом в ПФР и другие НПФ — также до 31 марта». С учетом того, что до передачи денег осталось всего восемь рабочих дней, фонд «стоит перед фактом невольного нарушения законодательного срока передачи накоплений, так как средства предварительно необходимо подсчитать и успеть вывести из доверительного управления», жалуется топ-менеджер. Представитель «Газфонд ПН» также указывает на «значительные временные затраты» для «осуществления обязательств по передаче средств пенсионных накоплений новому страховщику». «Проблема еще в том, что управляющие компании не знают, в каком объеме реализовывать активы для передачи НПФ средств другому страховщику»,— указывает топ-менеджер одного из НПФ. По его словам, в такой ситуации активы могут быть реализованы не в интересах застрахованных лиц.

«Система переходов, в которой центральную роль играет ПФР, предельно несовершенна и нетранспарентна — не удивительно, что у участников рынка возникают к ней вопросы»,— считает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Ситуация усугубляется тем, что ее механизмы связаны с «тяжелым оброком» в виде потери инвестдохода, который оплачивают застрахованные лица, говорит эксперт.

Илья УСОВ