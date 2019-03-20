20.03.2019 10:40 398

Росстат решил применять обновленную методику расчета денежных доходов, расходов и сбережений населения и пересчитать эти данные за последние шесть лет, рассказал журналистам руководитель ведомства Павел Малков. В апреле Росстат представит первые данные по новой методике за первый квартал этого года и результаты пересчета с 2013 года.

Ключевое изменение — резкий рост (примерно с 75 до почти 90 процентов) доли доходов, измеряемых Росстатом напрямую ("наблюдаемые доходы"). Ранее статистики прямо учитывали только фонды оплаты труда организаций, теперь к этому добавляются доходы самозанятых, фермеров и других людей, не охваченных статистической отчетностью (всего — десятки миллионов человек). Снижение доли "ненаблюдаемых доходов", которые досчитываются балансовым методом, сделает итоговый результат гораздо более точным, отметил замдиректора Института ВЭБа Олег Засов. Значительно (с 32 до 59) выросло количество используемых источников, более чем вдвое (с 99 тысяч до 205 тысяч) увеличилось количество исходных показателей для оценки денежных доходов и расходов населения.

Росстат научился точнее считать доходы десятков миллионов людей, в том числе самозанятых

Серьезных изменений в статистической динамике доходов в связи с этим Малков не ожидает. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы граждан (доходы за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) падали все последние пять лет, в 2018 году они снизились на 0,3 процентных пункта с учетом единовременной выплаты пенсионерам 5 тысяч рублей в начале 2017 года (без учета этой выплаты — выросли на 0,1 п.п.).

Старая методика расчета доходов была утверждена в 1996 году, со временем проявились ее недостатки (она занижает расходы и доходы, завышает сбережения, например, за счет двойного учета купли-продажи иностранной валюты). Корректировки обсуждались давно, но вплоть до кризиса 2008 года, то есть пока экономика росла, этому вопросу не придавалось особого значения. После длинных обсуждений изменения в методику были внесены Росстатом в ноябре прошлого года, сейчас они одобрены Научно-методологическим советом ведомства. Однако Росстат продолжит сбор замечаний (их можно направлять по адресу methodology@gsk.ru) и может внести дополнительные уточнения, финальную версию Научно-методологический совет рассмотрит в апреле.

Одновременно совет рекомендовал Росстату приостановить публикацию месячных данных о денежных доходах населения, сообщил Малков. У Росстата нет данных для помесячных расчетов этих показателей, они представляли собой не статистическую оценку, а прогноз, пояснил заместитель руководителя ведомства Константин Лайкам. "Иногда мы неплохо попадали, иногда расхождения (с фактическим показателем по данным позже поступающей отчетности. — Прим. ред.) достигали полпроцента", — сказал он, отметив, что от Росстата ждут точных данных, а не прогноза.

Данные о зарплатах Росстат получает на 15-й календарный день после окончания месяца, помесячный расчет данных о доходах должен производиться на 10-11-й рабочий день, такая рассинхронизация приводит к тому, что ежемесячные публикации теряют характер строгой статистической отчетности, к тому же часть данных появляется только по итогам квартала. Публикация информации о доходах населения продолжится в квартальном режиме.

Игорь ЗУБКОВ

