20.03.2019 10:50 314

Газпромбанк (ГПБ), специализирующийся на обслуживании крупных предприятий, решил пойти по пути создания виртуального банка для предпринимателей — Просто банка. Он создан на лицензии входящего в группу ГПБ Кредит Урал банка (КУБ) и предложит клиентам максимально простой набор необходимых расчетных продуктов (счет, карта, онлайн-банк). По мнению экспертов, новому проекту ГПБ придется преодолевать предвзятое отношение к государственному происхождению банка, но оно же может стать плюсом в борьбе с конкурентами.

О том, что Газпромбанк запустил виртуальный банк-лоукостер для микро- и малого бизнеса, "Ъ" рассказали несколько источников на банковском рынке. Эту информацию подтвердили в ГПБ. Банк построен с помощью технологической платформы APIBank. Как пояснил "Ъ" CEO APIBank Алексей Петров, на платформе APIBank для Просто банка за три месяца были собраны модули для автоматизации открытия счетов и выпуска карт, работы службы поддержки пользователей, процедур подтверждения надежности клиента. По словам начальника департамента по управлению цифровыми активами Газпромбанка Владимира Начева, Просто банк не имеет собственной лицензии и создан на базе КУБ. «Создание Просто банка — один из шагов развития цифровой экосистемы группы Газпромбанка,— отмечает он.— Новый банк будет отличаться от уже существующих своим форматом — это цифровой банк-лоукостер с простой и понятной системой ценообразования, удобством работы, удобным удаленным обслуживанием».

Газпромбанк — квазигосударственный банк, контролируемый «Газпромом» и связанными с ним структурами. Занимает третье место по активам и капиталу. Ключевыми клиентами банка являются крупнейшие российские компании, а также предприятия крупного бизнеса. КУБ (г. Магнитогорск) принадлежит на 57,3% ГПБ, еще 42,7% владеет ООО «Новфинтех», которое, в свою очередь, на 99,9% принадлежит ГПБ. КУБ занимал 122-е место по активам и 103-е по капиталу, по данным рэнкинга «Интерфакс».

На текущем этапе Просто банк ориентирован на сегмент микробизнеса с выручкой до 100 млн руб. в год, однако предполагается, что у 90% клиентов банка выручка не будет превышать 20 млн руб., пояснили в ГПБ. Сейчас у Просто банка один тариф с абонентской платой 199 руб. в месяц. За эту стоимость клиенту предоставляются услуги открытия и ведения расчетного счета, выпуск одной корпоративной карты и интернет-банк. В дальнейшем перечень услуг может быть дополнен кредитными продуктами, торговым и интернет-эквайрингом для клиентов. Сейчас открыть счет в банке могут только предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска и Екатеринбурга, во втором квартале 2019 года запланировано расширение присутствия во всех городах с населением более 1 млн человек. «В текущую модель развития мы закладываем рост базы более 15 тыс. клиентов уже к началу 2020 года»,— отмечает господин Начев. По словам участников рынка, лидеры в сегменте работы с предпринимателями — Тинькофф-банк и Сбербанк — открывают около 15–20 тыс. счетов в месяц.

Сейчас на рынке виртуальных банков для предпринимателей немало игроков. У принадлежащего ЦБ банка «Открытие» — «Точка», которая работает на его лицензии, у СКБ-банка — Дело банк, БКС-банк в прошлом году запустил аналогичный проект «Сфера» (см. "Ъ" от 25 июня 2018 года ). Составляет им конкуренцию выросший на базе вполне реального «Регионального кредита» Модульбанк, а также госбанки, которые активно развивают направления по обслуживанию предпринимателей. Крайне активен в этом сегменте также Тинькофф-банк, который не стал выделять работу с предпринимателями на отдельную лицензию.

Создавая банк, заточенный под предпринимателей, ГПБ нужно вооружиться очень грамотными маркетологами, а кроме того, первоклассным продуктом, который включает в себя как молниеносное открытие счета, ставшее уже стандартом в отрасли, так и оперативное решение менеджером всех возникающих проблем, предоставление всех документов, справок и так далее, отмечает аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов. «Думаю, также придется преодолевать предвзятое отношение к государственному происхождению банка, учитывая тенденцию и любовь госбанков к контролю всех финансовых потоков,— продолжает эксперт.— Но его государственность, с другой стороны, сигнализирует предпринимателям о надежности». Через четыре-пять лет в стране может почти не остаться частных банков, поэтому нужно учиться работать с госбанками, заключает господин Антонов.

Светлана САМУСЕВА, Ксения ДЕМЕНТЬЕВА