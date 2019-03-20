Рубль подрос в ожидании смягчения риторики ФРС и перед аукционами ОФЗ

20.03.2019 11:30 276

Рубль утром среды подрастает и вновь торгуется вблизи 7-месячных максимумов в ожидании смягчения риторики ФРС, выгодного всему сегменту ЕМ-валют, и в надежде на сохранение иностранного спроса на ОФЗ перед пятничным советом директоров ЦБР, от которого также ждут "голубиной" тональности.

При этом на стороне рубля остается дорогая нефть и сильный текущий счет РФ в первом квартале, свою положительную роль играют крупные мартовские налоговые выплаты, пик которых приходится на следующую неделю, 25 и 28 марта.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,25, что близко от 7-месячного максимума рубля 64,14, и российская валюта дорожает на 0,2 процента.

На столько же рубль растет и к евро, котировки сейчас вблизи 72,93.

На форексе доллар США малоподвижен против евро ($1,1250) перед объявлением итогов заседания ФРС в 21.00 и последующей пресс-конференцией руководства регулятора.

Помимо заседания ФРС, в фокусе внимания локального рынка — три сегодняшних аукциона по размещению ОФЗ. Эта тема актуальна после череды рекордных продаж госбумаг при высоком иностранном спросе, а предыдущее размещение суммарно на 91,4 миллиарда рублей стало одним из факторов укрепления российской валюты в конце прошлой недели.

"Многое для среднесрочной динамики рубля будет зависеть от сегодняшних аукционов по ОФЗ: если спрос будет таким же ажиотажным, как и ранее, то рубль довольно быстро уйдет к первой цели роста – отметке 63,30 за доллар", — считает Алексей Антонов из компании Алор Брокер.

По его мнению, пока не видно причин для сокращения спроса на ОФЗ, поскольку санкционная тема отошла на второй план, рисков повышения ставки ЦБР практически нет, а наметившийся тренд на укрепление рубля позволяет рассчитывать на быструю спекулятивную прибыль.

В ближайшую пятницу состоится совет директоров Банка России с последующей пресс-конференцией главы регулятора. В целом на рынке не ждут изменения ДКП по его итогам, однако участники надеются услышать сигналы о возможном смягчении в конце текущего или начале следующего года.

Нефть марки Brent показывает небольшой рост с начала дня ($67,81), оставаясь вблизи 4-месячных максимумов, достигнутых накануне.

Пик российского мартовского налогового периода приходится на следующий понедельник, когда пройдет уплата НДПИ, НДС и акцизов, но в текущем месяце еще и значителен по объему налог на прибыль, уплачиваемый 28 марта.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН