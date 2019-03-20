20.03.2019 12:30 281

Как стало известно "Ъ", Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело по факту манипулирования рынком крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки». Именно в рамках этого дела 19 марта прошли мероприятия в здании биржи СПбМТСБ, приведшие к временному прекращению торгов нефтепродуктами. Инициатором расследования стала ФАС, которая в феврале уличила «Солид» в картельном сговоре с трейдером «А-Ойл», которым владеет экс-сотрудник «Солида». До этого претензии к «Солиду» предъявляла «Роснефть».

Сотрудники главного следственного управления СКР по Москве 19 марта пришли с проверками в data-центр биржи СПбМТСБ и офис «Солид — товарные рынки» в рамках возбужденного уголовного дела. Сначала источники "Ъ" говорили, что дело возбуждено по статье об ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ), однако позднее собеседники "Ъ" уточнили, что речь идет о манипулировании рынком (ст. 185.3). Из-за отключения оборудования была прервана торговая сессия. Биржа сообщила о «возникновении обстоятельств, нарушающих нормальный порядок проведения торгов», торги возобновились в 16:00.

Представитель биржи подтвердил факт проверок, отказавшись от дальнейших комментариев. В правоохранительных органах не предоставили комментарий.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали подозрения ФАС в картельном сговоре между «Солидом» и ООО «А-Ойл» на торгах СПбМТСБ. Владельцем и гендиректором ООО «А-Ойл» является Михаил Матюшов, до 2017 года являвшийся сотрудником «Солида». По версии ФАС, эти компании манипулировали рынком при торгах бензином и их действия могли «оказать влияние на общий рост цен на нефтепродукты в 2018 году». В обеих компаниях претензии отвергали. По словам источников "Ъ", в ходе проверки 19 марта были опрошены сотрудники «Солида» и «А-Ойл», но задержаний не было.

«Солид» является крупнейшим биржевым трейдером на рынке нефтепродуктов. Согласно последней доступной отчетности за 2017 год, выручка компании по РСБУ выросла на 55%, до 57 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 17%, до 123 млн руб. По информации СПАРК, в «Солиде» 10% владеет Илья Мороз, 30% — Евгений Бирюков, по 15% — у Антона Разворотнева и Олега Есенова. По данным «Картотеки», еще суммарно 30% — у Владимира, Анны и Александра Семерниных.

В ФАС "Ъ" заявили, что сотрудники службы в проверках не участвовали. Гендиректор «Солида» Илья Мороз утверждает, что сотрудники службы участвовали в проверке и их визит касался антимонопольного дела. От других комментариев он отказался. Телефон Михаила Матюшова 19 марта был недоступен.

«У нас сложилась конструкция, когда в отдельных регионах формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости», - Глава Роснефти Игорь Сечин в интервью «Ъ FM» 14 ноября 2018 года

Еще до возбуждения ФАС дела против «Солида» претензии к трейдеру были у «Роснефти». В ноябре прошлого года «Роснефть» прекратила торги нефтепродуктами на бирже в знак протеста против «перекупщиков». В сообщении нефтекомпании говорилось, что «Солид» и аффилированные с ним структуры «получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах». При этом источники "Ъ" на биржевом рынке подтверждали, что «''Солид'' и ''А-Ойл'' действуют заодно».

Глава юркомпании «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина отмечает, что СКР ищет документальные доказательства картеля и размера ущерба от него по месту нахождения компаний в рамках возбужденного уголовного дела. По ее словам, по ст. 185.3 УК РФ предусмотрены штрафы от 300 тыс. до 1 млн руб., или принудительные работы до пяти лет, или тюремный срок до семи лет. При этом лицо, впервые совершившее преступление по ч. 1 ст. 185.3, освобождается от наказания, если возместит ущерб потерпевшему и его двукратный размер в доход бюджета.

Дмитрий КОЗЛОВ, Юрий БАРСУКОВ, Николай СЕРГЕЕВ

