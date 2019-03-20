Газпромбанк ищет пути сбыта своего СПГ в России из-за рисков санкций по расчетам в валюте

20.03.2019 17:30 328

Входящий в группу Газпромбанка — Криогаз хочет переориентировать сбыт сжиженного природного газа с европейского рынка на внутрироссийский из-за риска санкций, направленных на расчеты в долларах и евро, сказал директор департамента нефтегазовых проектов Газпромбанка Владимир Смелов журналистам в среду.

Угроза ужесточения санкций со стороны Запада заставляет Россию искать пути защиты расчетов с другими странами, чтобы, в частности, снизить зависимость от американского доллара, операции с которым могут попасть под ограничения в случае усиления санкций со стороны США.

У Криогаза есть малотоннажные СПГ-заводы в Пскове и Кингисеппе, вместе с Новатэком компания недавно запустила завод в Высоцке.

"Нам гораздо приятнее и комфортнее, если мы будем продавать в России", — сказал Смелов в рамках СПГ-конгресса, организованного Vostock Capital.

"Валютные риски могут реализоваться, в долларах и евро сегодня можно продавать, а завтра перекроют по политическим причинам, из-за возможных санкций лучше от этого уходить и концентрироваться здесь (в России)", — сказал он.

По словам Смелова, в первом полугодии также будет запущена первая линия завода Криогаза в Калининградской области мощностью 50.000 тонн.

Решение по второй и третьей очереди пока не принято из-за неопределенности со спросом, добавил он.

На сегодня почти вся продукция с СПГ-заводов Криогаза в объеме 40.000 тонн в год идет в Европу, завод в Калининградской области ориентирован на потребителей Калининграда, Прибалтики и Польши.

Смелов сказал, что сейчас компания рассматривает новые проекты мини-СПГ с прицелом сбыта на внутреннем рынке.

"Мы сейчас рассматриваем новые проекты, например, в Сибири, пытаемся сотрудничать с компаниями, которые могут быть потенциальными потребителями СПГ — владельцами угольных разрезов", — сказал он.

Это Кузбасс, Якутск, Томск, Карелия, сказал Смелов.

Оксана КОБЗЕВА. Редактор Андрей КУЗЬМИН