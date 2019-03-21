21.03.2019 08:30 358

Рубль оказался в ситуации, когда большинство факторов говорят в пользу его дальнейшего укрепления, считают аналитики. Накануне вечером доллар впервые с августа 2018 года опускался ниже 64 рублей.

Размещение российским Минфином трех выпусков ОФЗ на общую сумму 73,5 миллиарда рублей при совокупном спросе более 100 миллиардов наравне с серией предыдущих размещений стало свидетельством роста глобального аппетита на рисковые активы, включая рублевые бумаги. Это оказывает серьезную поддержку курсу национальной валюты, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. Сохранение на последнем заседании ставки ФРС США на уровнях 2,25-2,5 процента добавляет оптимизма участникам рынка и усилит приток инвесторов в активы стран с развивающимися рынками, включая Россию, добавляет аналитик.

ФРС заметно смягчила свои планы и теперь ждет всего одно повышение ставки в 2019 году, плюс американский регулятор прекратит сокращение баланса уже в сентябре, добавляет ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Соответственно, доходность доллара заметно снизилась на фоне решения американского регулятора. Это усиливает привлекательность рубля, чья доходность становится одной из самых интересных в мире", — считает он.

По словам Кочеткова, повышенный спрос на российские ОФЗ — следствие этого интереса инвесторов.

Схожая ситуация сохранится достаточно долгое время, поскольку от Банка России ждут снижения ключевой ставки лишь во втором полугодии. Впрочем, начало цикла снижения ставки также будет стимулировать приток спекулятивного капитала в российские долговые активы, подчеркивает Кочетков.

По его мнению, с позиций технического анализа можно допустить движение курса в район 62 рублей за доллар, хотя для достижения этого значения потребуется какое-то время. Тимошенко видит потенциал укрепления российской валюты до 63 рублей за доллар.

Сдерживающим фактором для рубля остаются покупки валюты в рамках реализации бюджетного правила, но эти операции в последнее время почти не влияют на рынок, говорит Кочетков.

Кроме того, сохраняются санкционные риски, но вероятность наиболее жестких сценариев постепенно снижается. Соответственно, рубль имеет шансы на постепенную ликвидацию премии за внешнеполитический риск, рассчитывает аналитик.

Роман МАРКЕЛОВ

