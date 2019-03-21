21.03.2019 08:40 216

Россияне смогут получать посылки из западных интернет-магазинов за 4–5 дней. Об этом «Известиям» рассказали в «Почте России». Для того чтобы сократить срок доставки, в Великобритании и Финляндии открылись специальные точки почтового обмена. На этих узлах будут собираться товары, идущие в Россию, и централизованно направляться в Москву. Раньше многие интернет-магазины отправляли в Россию заказы почтовыми операторами своих стран, что могло занимать 10–14 дней. Однако оптимизация работы за счет сортировочных пунктов не создаст «Почте России» конкурентного преимущества перед другими коммерческими службами доставки, считают эксперты. На цены для потребителей создание таких пунктов повлияет несущественно.

В роли догоняющего

Заказы россиян в иностранных интернет-компаниях будут аккумулироваться на сортировочных пунктах в Великобритании и Финляндии , а затем направляться до адресатов, рассказали «Известиям» в «Почте России». Там отметили, что время доставки сократится до 4–5 дней.

Так, из английского пункта товары будут доставлять в Германию, где расположена «дочка» «Почты России», а потом сразу в Москву. Причем, как отметили в почтовом операторе, британский пункт будет работать в основном с заказами интернет-компаний своей страны, таких как ASOS, The Hut Group, Charles Tyrwhitt. Через сортировочный пункт в Финляндии в Москву будут доставляться посылки из американских интернет-магазинов.

Сейчас товары многих иностранных брендов могут доставляться местными почтовыми операторами стран-производителей (если онлайн-ритейлер не заключил соглашение с одной из коммерческих служб доставки) транзитом через несколько государств. Это может занимать несколько недель.

Минимизировав время ожидания посылки из-за границы до 4–5 дней, «Почта России» всего лишь приблизилась к стандартным нормам других частных служб доставки, а не вырвалась в лидеры отрасли, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

То, что «Почта России» нашла способ оптимизировать работу с помощью сортировочных пунктов не создает ей конкурентного преимущества перед другими сервисами доставки, считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, сейчас россияне, заказывая товар, предпочитают пользоваться услугами других служб. Обычно это связано как раз со скоростью доставки. С «Почтой России» получается, может, и дешевле, но точно дольше, говорит эксперт.

К тому же пока за российским оператором сохраняется репутация не самого пунктуального участника рынка. Случаев, когда заказы граждан попросту теряются или долгое время «путешествуют» по сортировочным пунктам — масса, посетовал Илья Жарский. Поэтому эксперт считает, что «Почте России» необходимо тщательнее контролировать компетентность своих сотрудников на всех уровнях.

Кроме того, оператору следовало бы обратить внимание на Китай, откуда в 2018 году пришло порядка 94% всех посылок, а сроки ожидания измеряются неделями, а то и месяцами, считает Геннадий Николаев. Причем, число заказов россиян на китайском AliExpress будет только расти, прогнозирует эксперт.

Срочно не значит хорошо

Между тем отечественные онлайн-магазины не боятся конкуренции со стороны иностранных коллег, если срок доставки из них сократится до нескольких дней. Уменьшение количества дней ожидания своей посылки из-за границы дает клиентам еще больше выбора, однако это не означает, что они уйдут с российских площадок на зарубежные, сообщили «Известиям» в OZON. Для онлайн-потребителей действительно важна скорость доставки: товары многих категорий они не готовы ждать даже 4–5 дней, максимум 1–2, отметили в пресс-службе компании.

Не ожидают изменений в своей деятельности и в Wildberries. Директор по развитию бизнеса компании Вячеслав Иващенко рассказал «Известиям», что интернет-магазин предлагает покупателям доставку 80% заказов уже на следующий день. Также очень насущный вопрос — это скорость возвратов товаров. Здесь у российских интернет-магазинов явное преимущество перед зарубежными игроками.

К тому же покупатели предпочитают приобретать все товары сразу в одном интернет-магазине. Как отметили в OZON, сейчас драйвер роста интернет-коммерции — продукты питания. Клиенты чаще возвращаются, например, за кофе, молоком, снэками и при этом добавляют в корзину товары из других категорий. С таким потребительским поведением зарубежные онлайн-магазины не составят значительную конкуренцию российским, считают в компании.

В связи с сокращением срока доставки из зарубежных интернет-магазинов цены на приобретаемый товар не изменятся, считает Илья Жарский. Он пояснил, что «Почта России» будет выигрывать за счет увеличения оборота доставки товаров. Эксперт добавил: число международных отправлений отличается прогрессивным ростом. Так, в 2018 году «Почта России» обработала на 22% больше международных посылок, чем за 2017 год. Очевидно, что 2019-й продемонстрирует еще больший рост, уверен эксперт.

Ирина БАДМАЕВА, Инна ГРИГОРЬЕВА