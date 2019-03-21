21.03.2019 08:50 210

Около половины работающих россиян считают, что, потеряв работу, найдут равноценную легко или с небольшими усилиями. Это показал опрос, проведенный Аналитическим центром НАФИ (есть в распоряжении "РГ").

Среди оптимистов 19 процентов считают, что легко найдут работу не хуже предыдущей. Не менее 27 процентов, что найдут аналогичную работу с небольшими усилиями.

В городах с численностью жителей от 950 тысяч человек пессимистично настроены 45 процентов опрошенных. В населенных пунктах, где живет от 500 тысяч до 950 тысяч человек, думают, что найдут работу с трудом или не найдут совсем 51 процент респондентов. Примерно столько же, 49 процентов, так думают в городах с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек. Еще чуть меньше неуверенных в своих возможностях трудоустройства живут в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек — 47 процентов. В селах, поселках городского типа и совсем маленьких городах с населением до 50 тысяч человек опасаются, что не смогут найти работу или найдут ее с трудом 50 и 53 процента опрошенных.

Если смотреть по возрастам, то увереннее всего на рынке труда себя чувствует молодежь 18-24 лет. Из этой категории 63 процента респондентов заявили, что смогут трудоустроиться без проблем или с небольшими усилиями.

Также в ходе опроса у его участников спрашивали, боятся они задержек зарплаты или снижения уровня оплаты труда. Оказалось, что да. Первого боятся 56 процентов опрошенных, второго — 58 процентов.

Марина ГУСЕНКО