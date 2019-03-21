21.03.2019 09:00 208

Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings, являющиеся конкурсными кредиторами инжиниринговой компании «Группа Е4», обратились в Арбитражный суд Москвы с иском против бывшего министра по координации деятельности «открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кредиторы просят взыскать 33,6 млрд руб. солидарно с Абызова и двух других лиц, которые контролировали «Группу Е4». Она была признана банкротом в 2016 году. Помимо Абызова в иске указаны бывший президент Е4 Андрей Малышев и Екатерина Сиротенко. «РИА Новости» отмечает, что до 2016 года Сиротенко была женой Абызова, кроме того, она была единственным бенефициаром «Группы Е4».

Альфа-банк подал заявление о привлечении Абызова, Сиротенко и Малышева к субсидиарной ответственности в декабре, в феврале поступило заявление от Redeliaco Holdings. Арбитраж объединил их рассмотрение и назначил его на 10 апреля. При этом представитель Альфа-банка был против объединения заявлений, так как обращение Redeliaco Holdings «тождественно слово в слово, доказательство в доказательство, требование в требование» документа от Альфа-банка.

«Мы подтверждаем подачу иска. Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов. Мы надеемся привлечь к ответственности бенефициаров Е4, в том числе бывшего министра», — заявили РБК в пресс-службе Альфа-банка.

«Группа Е4» была создана Михаилом Абызовым в 2006 году, работала в сфере инжиниринга в электроэнергетике и строительства энергоблоков. Forbes отмечал, что компания на этом рынке занимала 20% и была одним из крупнейших игроков. Позже столкнулась с проблемами в обслуживании кредитов, в конце 2014 года перестала платить по ним.

До июня 2015 года владельцем Е4 была кипрская Eforg Asset Management Limited, конечным бенефициаром которой являлся Михаил Абызов. После того как он перешел на государственную службу, он передал компанию в доверительное управление. В том же месяце стало известно о выкупе 100% «Группы Е4» частными инвесторами, их имена тогда не раскрывались. Структурировал сделку «Велес Капитал». В тот же день было объявлено, что в Е4 введено наблюдение (начальная процедура банкротства) по заявлению московской «Аксиома права», которой группа была должна примерно 2 млн руб.

В октябре 2016 года «Группу E4» признали банкротом. Сумма иска Альфа-банка и Redeliaco Holdings равна сумме включенных в реестр «Группы Е4» требований кредиторов.

Маргарита ДЕВЯТКИНА

При участии: Екатерина ЛИТОВА