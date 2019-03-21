21.03.2019 09:10 216

У россиян появится возможность заключать сделки и подписывать договоры без использования бумаги, только в электронном виде. Такие возможности даст им новый закон о цифровых правах, который вступит в силу с 1 октября. Это позволит дистанционно совершать сделки купли-продажи квартир, которые сегодня тормозит как раз несовершенство законодательства.

В законе говорится, что выражение лицом своей воли с помощью электронных или других аналогичных технических средств приравнивается к простой письменной форме сделки. При этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить гражданина.

Устанавливается также, что договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, к примеру, только электронного. Или путем обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными. Введена также возможность проведения заочного голосования с помощью технических средств.

Покупатели могут совершать сделки дистанционно и сегодня, но это довольно сложно

Цифровое право может удостоверять права на вещи, имущество, результаты работ, оказание услуг и исключительные права. Эксперты уверены, что закон поможет распространению сделок купли-продажи недвижимости в электронном виде, которые возможны уже сегодня, но из-за недостатка защищенности нераспространены. "Цифровые права на рынке недвижимости — не революционное решение. И сегодня покупатели могут совершать сделки дистанционно с помощью оформленной электронной подписи. Другое дело, что в принципе сами клиенты весьма настороженно относятся к электронным сделкам, опасаясь взлома и поделки подписи. Многие по-прежнему хотят иметь на руках документ с "живой" подписью Росреестра", — говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". При этом сами эксперты считают сделки в электронном виде более надежными. "Электронный документ нельзя подделать, как бумажный, всегда можно быстро проверить его подлинность по базам данных. Таким образом сделки становятся более прозрачными и чистыми", — считает Александр Моор, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики.

При этом в электронных сделках до сих пор существуют препятствия, которые заставляют их участников пользоваться бумажными документами. Для раскрытия банковской ячейки с деньгами кредиторы требуют предоставить договор купли-продажи в бумажном виде с печатью Росреестра, отмечает Литинецкая. Закон поможет обеспечить гражданам и юридическим лицам защиту по сделкам, заключенным с использованием цифровых прав. Согласно изменениям и дополнениям в ГК РФ, договор розничной купли-продажи с применением "цифровых" прав будет считаться заключенным с момента выдачи продавцом покупателю электронного документа, подтверждающего оплату. Требовать бумажный аналог банк уже не сможет. Все данные ему придется получить из Росреестра.

В то же время удобство и безопасность электронных сделок зависит от степени надежности баз данных, в которых сведения о сделках и контрактах будут храниться. "Электронную среду создают люди, и защищают тоже люди, и люди могут ее взломать. Где есть человеческий фактор, там есть и возможность ошибки или злоупотребления. Если допустить, что система безопасности будет нарушена или произойдет крупный сбой, это может повлечь за собой остановку целых сфер деятельности", — поясняет Александр Моор. Наравне с новыми возможностями требуется уделить внимание и защите данных. Только тогда люди начнут доверять технологиям.

Ирина ЖАНДАРОВА

