21.03.2019 09:20 176

В докладе «Информация о социально-экономическом положении России» (.pdf) за январь—февраль 2019 года приостановлена публикация ежемесячных данных о динамике доходов населения, сообщил Росстат.

В прежнем формате доклада был раздел «Уровень жизни», в котором публиковалась ежемесячная статистика по следующим показателям:

денежные доходы населения;

реальные располагаемые денежные доходы населения;

среднемесячная зарплата работников организаций (номинальная и реальная);

просроченная задолженность по зарплате.

Новый формат предполагает, что раздел «Уровень жизни» будет заменен на раздел «Заработная плата», в котором в полном объеме будет представлена информация только по двум последним пунктам — о зарплате и просроченной задолженности по зарплате. Так, за январь—февраль зарплата россиян в номинальном выражении выросла на 6,1%, в реальном — на 0,9%. Среднемесячная начисленная зарплата, по оценке, составила 42 650 руб.

Руководитель Росстата Павел Малков на брифинге во вторник, 19 марта, объявил, что ведомство приостанавливает ежемесячную публикацию данных о доходах населения. «Надо признать, что, по сути, у нас при расчете ежемесячных данных нет значительной части сведений, это моделирование. Данные иногда вызывают серьезные вопросы», — сказал Малков. По его словам, Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикаций.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин призвал не видеть в таком решении Росстата «засекречивание» данных о доходах граждан. «Здесь идет речь об уточнении данных в связи с тем, что ежемесячные данные, скорее всего, не отражают реальной картины. Эти данные остаются, никто их не засекречивает», — сказал Топилин, отвечая на вопрос депутата в Госдуме.

Реальные доходы россиян падают уже пять лет подряд. По итогам прошлого года с учетом разовой выплаты пенсионерам в 2017 году они сократились на 0,2%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти на 3,4%. С 2014 года реальные доходы упали почти на 11%. В начале 2019 года показатель продолжил падение: в январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о реальных доходах.

Росстат перейдет на новую методологию расчета денежных доходов граждан. Доходы за первый квартал 2019 года будут рассчитаны и опубликованы уже по обновленной методике вместе со скорректированными динамическими рядами показателя за шесть предшествующих лет. Обновленная методика существенно увеличит долю зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%, по данным за 2017 год), но уменьшит долю доходов от предпринимательства (с 7,6 до 6,3%) и от собственности (с 5,4 до 4,3%). Доля ненаблюдаемых доходов сократится с 26 до 11,5%.

Юлия СТАРОСТИНА