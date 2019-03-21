21.03.2019 09:30 224

Ипотечные заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут временно уменьшать платежи по кредиту или вообще брать отсрочку по ним. Такой законопроект 21 марта в первом чтении рассмотрит Госдума. Максимальный срок ипотечных каникул составит шесть месяцев. В силу новые правила могут вступить до конца этого года, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект наделяет заемщиков правом в любой момент однократно обратиться в банк с требованием уменьшить или приостановить выплаты по ипотеке.

Критерии сложной ситуации в документе четко прописаны. Их всего пять: потеря работы, временная нетрудоспособность больше двух месяцев подряд, получение инвалидности I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, а также снижение зарплаты или дохода заемщика либо его супруга более чем на 30 процентов за предыдущий месяц.

У банков будет пять дней на проверку того, насколько обоснован запрос (у заемщика могут потребовать подтверждающие документы). Если ситуация соответствует хотя бы одному из описанных критериев, отказать в каникулах (в законопроекте они именуются льготным периодом) банк будет не вправе.

Вернуться к обычному графику обслуживания долга заемщик сможет в любой момент, не дожидаясь окончания шести месяцев. После каникул он будет выплачивать кредит по первоначальным условиям договора, а затем вносить те платежи, которые были пропущены во время каникул. Таким образом, срок ипотеки удлинится. Важная деталь: на отсрочку или уменьшение платежей можно будет претендовать лишь при условии, что жилье, за которое выплачивается ипотека, единственное.

Вопрос, на какие кредиты должны распространяться ипотечные каникулы — только на новые или также на взятые ранее, — обсуждался до последнего. Госдума даже перенесла рассмотрение законопроекта в первом чтении — первоначально оно было намечено на 19 марта. Ясность на совещании с правительством внес президент Владимир Путин.

Глава государства сказал, что норма должна распространяться как на новые, так и на выданные ранее кредиты.

"По нашим экспертным оценкам, ипотечными каникулами могут воспользоваться до двух процентов заемщиков, — сказал Анатолий Аксаков. — С учетом того, что в России сейчас около шести миллионов граждан с ипотекой, получается 120 тысяч человек — немало. Конечно, речь не идет о прощении и списании долгов, но это вполне весомая помощь для людей, которые взяли кредит, оказались в трудной ситуации и нуждаются в передышке, чтобы без нервотрепки урегулировать свои проблемы".

Сейчас многие банки предоставляют заемщикам возможность взять отсрочку по уплате кредита, но это всегда — добрая воля кредитной организации, напоминает Екатерина Щурихина, ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА". После того как норма об ипотечных каникулах будет закреплена в законе, граждане будут четко понимать, что у них при соблюдении определенных условий, такое право есть и оно не зависит от того, захочет ли банк пойти ему навстречу или нет, указывает Щурихина.

По ее мнению, ипотечные каникулы будут востребованы заемщиками, особенно с учетом расширения этого механизма на уже действующие кредиты.

Ипотечные каникулы разрешат брать на срок до полугода. Воспользоваться ими смогут заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, если взятое в ипотеку жилье единственно

"Законодательное закрепление возможности ипотечных каникул повысит доверие заемщиков к рынку. Шести месяцев ипотечных каникул, отведенных клиенту на решение финансовых проблем, во многих случаях будет достаточно для восстановления платежеспособности", — полагает Щурихина.

По словам Анатолия Аксакова, законопроект может быть принят Госдумой до конца апреля. Тот вариант документа, который подготовлен к первому чтению, подразумевает вступление новых норм в силу сразу после опубликования. Однако в процессе доработки поправок, возможно, будет предусмотрен переходный период, не исключил глава комитета Госдумы. "Во-первых, чтобы новый механизм заработал, потребуется подзаконный акт Банка России — на его разработку может уйти примерно месяц. Во-вторых, время на подготовку потребуется банкам. Но в любом случае на все это будут отведены максимально кратчайшие сроки, чтобы возможность брать ипотечные каникулы появилась у заемщиков уже в этом году", — подчеркнул Анатолий Аксаков.

Ипотека — основное средство решения жилищного вопроса в России. По данным Дом.РФ (Единый институт развития в жилищной сфере), доля сделок с ипотекой в новостройках составляет 56 процентов, на вторичном рынке — приближается к 50.

Объемы выдачи таких кредитов продолжают расти. В феврале 2019 года граждане взяли около 100-105 тысяч ипотечных займов на 215-220 миллиардов рублей (данные Дом. РФ и Frank.RG). Это на 8-10 процентов больше уровня февраля 2018 года в стоимостном выражении и соответствует уровню февраля 2018 года по количеству предоставленных кредитов. Увеличивается и "средний чек" по ипотеке. За 2018 год, по данным Объединенного кредитного бюро, он вырос на 15 процентов: с 1,88 до 2,15 миллиона рублей.

Обслуживание жилищных кредитов также требует все больше средств. За год величина семейного дохода, при котором наличие ипотеки не превращается в проблему, прибавила 10,8 процента, отмечало в своем исследовании Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Средний срок выплаты ипотеки сейчас составляет чуть более 17 лет. Просрочка по таким кредитам — одна из самых низких.

Юлия КРИВОШАПКО

