21.03.2019 09:50 300

Правительство расширило список госуслуг в многофункциональных центрах "Мои документы" (МФЦ): теперь там появится услуга по информированию граждан предпенсионного возраста о том, что они отнесены к этой льготной категории. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства.

Для граждан предпенсионного возраста, под которым понимается предшествующий назначению пенсии по старости период продолжительностью до пяти лет, установлено право на получение налоговых льгот, социальной защиты и помощи.

Справку об отнесении к категории предпенсионера можно получить и в органах Пенсионного фонда России по месту жительства или работы, а также в личном кабинете на сайте фонда. Это может потребоваться, например, чтобы получить освобождение или снижение платежа по налогу на недвижимость и земельному налогу. Кроме того, регионы сохранили гражданам предпенсионного возраста свои льготы, установленные ими для пенсионеров.

По умолчанию власти сами запрашивают ПФР об отнесении граждан, претендующих на получение льгот, к лицам предпенсионного возраста по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия.

Роман МАРКЕЛОВ