21.03.2019 10:00 194

Консенсус найден: участники дискуссии о снижении тарифов на эквайринг выработали общий подход. Об этом 20 марта сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак. Правда, в чем именно консенсус заключается, он не уточнил.

Ранее в феврале Владимир Путин раскритиковал высокие комиссии за прием карт, назвав их «квазиналогом». По его словам, в ряде стран эта комиссия находится на уровне 0,2-0,3%, а в России в среднем составляет 3%. Правда, впоследствии представители крупнейших банков страны и ЦБ сообщили , что президента дезинформировали. Таких высоких комиссий у нас нет, максимум 1,5-1,7% от суммы покупки.

Но правительство все-таки поручило ЦБ, профильным ведомствам и участникам рынка до 20 марта представить согласованные рекомендации по размерам комиссий при оплате картами. Пока непонятно, дошли ли эти предложения до правительства, говорит корреспондент «Ведомостей» Анна Еремина:

Анна Еремина

корреспондент «Ведомостей»

«На данный момент ЦБ пока не прокомментировал, отправил ли он уже эти предложения и в чем они в итоге заключаются. В то же время платежные системы договорились с ЦБ и рядом министерств снизить комиссии для так называемой социальной сферы, куда входят образование, медицина, аптеки. Кроме того, они считают нужным ограничить размер комиссии за прием карт при крупных покупках. Наверное, чтобы в перспективе картами можно было оплачивать покупку недвижимости или автомобиля. В то же время своя позиция у торговых сетей, которых не устраивает снижение комиссии только в социальной сфере. Кроме того, Ассоциация компаний интернет-торговли указывает на то, что они хотят, чтобы комиссии снизились за прием карт и в интернете, поскольку сейчас в интернете прием карт стоит немножко дороже, чем в офлайне. Торговые сети указывают на то, что они хотят, чтобы комиссии снизились для торговцев непродовольственными товарами, и пока они считают, что их позиция не была услышана».

В правительстве ранее заявляли , что государственное регулирование эквайринга нецелесообразно. Против этого выступали и банкиры, в том числе высказался и глава Сбербанка Герман Греф.