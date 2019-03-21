21.03.2019 10:30 447

У владельцев карт Сбербанка, карт Mastercard и Visa других кредитных организаций появится возможность снимать наличные в кассах магазинов. За одну операцию можно будет получать на руки до пяти тысяч рублей.

Запуск нового сервиса анонсировал Сбербанк. Презентация состоялась в рамках выставки METRO EXPO — 2019. Услуга станет доступна потребителям в июле. На первом этапе ее можно будет получить в торговых точках небольшого и среднего формата. Крупный торговый бизнес сможет внедрить сервис в сентябре, уточнялось в официальном сообщении Сбербанка.

При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом.

После запуска сервиса гражданам больше не потребуется снимать деньги заранее "на всякий случай", отметила Светлана Кирсанова, зампредседателя правления Сбербанка. Кроме того, предоставление новой услуги, по ее словам, поможет укреплению привычки граждан чаще расплачиваться картой.

Юлия КРИВОШАПКО

