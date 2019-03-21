21.03.2019 10:40 557

Банк России намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Сейчас банки платят повышенные отчисления в фонд страхования вкладов (ФСВ) при превышении базового уровня доходности вкладов (БУДВ) на два процентных пункта (п. п.) хоть по одному продукту. Планируется понизить предельную границу превышения до 1,15 п. п. ЦБ пытается пополнить дефицитный фонд ФСВ и реагирует на рыночные реалии: старые уровни превышения БУДВ при падении доходности вкладов фактически не работают, считают эксперты. Банкиры признают, что результатом изменения подхода может стать ухудшение условий для клиентов.

О подготовке поправок к закону «О страховании вкладов», которые снизят порог превышения БУДВ для уплаты повышенных взносов в ФСВ, в ЦБ сообщили 20 марта. Регулятор намерен обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам от 1,15 п. п. до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — от 1,7 п. п. и выше.

«Соответствующие изменения направлены на плавную коррекцию депозитных предложений банков»,— отметили в ЦБ.

Сейчас банки должны платить дополнительные взносы в случае превышения БУДВ по депозитам на 2 п. п. Допущенное банком в течение любого месяца квартала хотя бы по одному вкладу превышение базового уровня доходности вкладов в размере от 2 до 3 п. п. или более чем на 3 п. п. влечет признание банка соответствующим критериям уплаты дополнительной и повышенной дополнительной ставки страховых взносов. Базовая ставка взносов в ФСВ сейчас 0,15%, с учетом дополнительной надбавки — 0,225%, повышенной дополнительной надбавки — 0,9% от среднего объема средств физлиц за квартал.

Банк России определяет БУДВ ежемесячно. Для расчета используются ставки из публичных источников максимальных процентных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. БУДВ рассчитывается для вкладов в рублях, долларах США и евро.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), по повышенным ставкам страховых взносов в течение 2018 года банками перечислено 9,09 млрд руб. При этом динамика числа нарушителей показывает однозначную тенденцию к их снижению (см. график). Учитывая, что ФСВ с 2015 года дефицитный, решение снизить порог превышения БУДВ для уплаты повышенных взносов понятно. Задолженность АСВ перед ЦБ на 1 декабря 2018 года — 797 млрд руб.

По мнению банкиров, снижение порога уровня ставок, от которого начинается уплата повышенных взносов, скажется на рынке, но не критически. «Можно ожидать сокращения разрыва между уровнем максимальных ставок в крупнейших кредитных организациях и у остальных игроков»,— полагает старший вице-президент ВТБ Юлия Деменюк. По словам менеджера отдела развития сберегательных продуктов Райффайзенбанка Евгения Василевича, для крупных банков это изменение может повлиять на условия вкладов с повышенными ставками для клиентов, обсуживающихся на привилегированных условиях. «Банки, возможно, будут вынуждены понизить ставки или меньше будут делать акционные сезонные предложения,— указывает руководитель дирекции по развитию сегментов и некредитных продуктов розничного бизнеса Альфа-банка Алексей Ермаков.— Наиболее существенное влияние будет на те кредитные организации, для которых ставка является одним из ключевых инструментов привлечения клиентов».

По мнению аналитиков, поправки, предложенные ЦБ, давно назрели. «Эти меры должны снизить аппетиты менее устойчивых мелких и средних банков»,— отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антоненко. В то же время текущие ставки большинства российских банков по депозитам не превышают указанные новые пороги, поэтому дополнительный эффект для АСВ видится не очень значительным, добавляет директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. «Нынешний критерий уплаты дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов практически не релевантен, и ЦБ уже не оказывает влияния на уровень процентных ставок на рынке,— комментирует главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.— Это связано с тем, что с момента введения норм уровень процентных ставок резко упал».



Ксения ДЕМЕНТЬЕВА, Светлана САМУСЕВА