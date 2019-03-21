21.03.2019 10:50 268

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами. В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде «виртуальным числом», здесь мы оцениваем реальные, «живые» деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.

Оцениваемый доход — это валовый доход, или доход gross. Чтобы избежать путаницы или расхождений в ставках налогов, мы не учитывали налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии.

Из прошлогоднего рейтинга в нынешнем списке присутствуют сразу шесть человек: Михаил Прохоров, Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Владимир Лисин, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов. Доходы Мордашова, Лисина, Керимова и Алекперова, прежде всего, связаны с высокими дивидендными выплатами их компаний, а Прохоров продолжает распродавать активы. У еще одного участника прошлогоднего рейтинга — Алишера Усманова — доходы в 2018 году были из разных источников. Две трети поступлений наличности пришлось на продажу доли в футбольном клубе «Арсенал», остальное составили дивиденды от «Металлоинвеста»

Из четырех новичков двое продавали свои активы: Сергей Галицкий — акции «Магнита», Виктор Вексельберг акции зарубежных Sulzer и Octo Telematics. Двое других — Владимир Потанин и Роман Абрамович — получили высокие дивиденды от металлургических компаний: «Норильского никеля» и «Евраза».

При этом Прохоров, Усманов и Вексельберг продавали свои зарубежные активы. Крупной продажей отечественного актива, сети магазинов «Магнит», отметился только лидер рейтинга Сергей Галицкий.

Как мы считали

Оценка дохода — это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 10 февраля 2018 года по 8 февраля 2019 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения сделки или транзакции. Не учитывались сделки по продаже личного имущества.