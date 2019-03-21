Рубль продолжил рост перед заседанием ЦБР благодаря ФРС, нефти и налогам

21.03.2019 11:00 262

Рубль утром четверга продолжил рост, и на его стороне общие тенденции рынка форекс после заседания ФРС, а также благодаря дорогой нефти и предстоящим на следующей неделе крупным налоговым выплатам.

В фокусе внимания — завтрашний совет директоров Банка России, который будет принимать решение о ДКП с учетом достаточно неожиданных итогов заседания Федрезерва, поразивших рынки степенью мягкости. Согласно последнему опросу Рейтер, аналитики не ждали от российского регулятора изменения ставок, но допускали смягчение риторики.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 63,70, что близко от 7-месячного максимума рубля 63,65, достигнутого накануне вечером после заседания ФРС. Российская валюта набирает с начала дня четверть процента.

К евро рубль дорожает на 0,1 процента, до 72,77, ранее достигнув 8-месячного пика 72,72.

На форексе доллар США продолжает снижение против большинства конкурентов, в том числе и валют ЕМ-сегмента после заседания Федрезерва.

ФРС накануне вечером резко отступила от курса агрессивной политики, указав на то, что не станет повышать процентные ставки в 2019 году на фоне замедления темпов экономического роста.

Нефть марки Brent показывает небольшой рост с начала дня ($68,54), оставаясь вблизи свежих 4-месячных максимумов, достигнутых сегодня утром.

Пик российского мартовского налогового периода приходится на следующий понедельник, когда пройдет уплата НДПИ, НДС и акцизов, но в текущем месяце еще и значителен по объему налог на прибыль, уплачиваемый 28 марта.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ