21.03.2019 11:30 312

Законопроект о «суверенном рунете» может замедлить развитие в России интернета вещей, чувствительного к потенциальным задержкам передачи данных. По мнению участников рынка, в число систем, которым грозят проблемы, входят решения для «умного города», транспортной и промышленной отрасли. Авторы законопроекта готовы рассмотреть уточнения к нему.

Реализация требований законопроекта о «суверенном рунете», одобренного Госдумой в первом чтении 12 февраля, в текущем виде угрожает развитию в России интернета вещей (Internet of Things, IoT), следует из письма (есть у "Ъ") Ассоциации участников рынка интернета вещей (АИВ; объединяет операторов связи «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком», МТТ и др.), направленного 19 марта вице-премьеру Максиму Акимову и одному из авторов проекта сенатору Людмиле Боковой.

Реализация проекта грозит увеличением задержек передачи пакетов данных для устройств интернета вещей на опорных сетях, считают в АИВ. Речь идет об устройствах, используемых в системах «умных городов», транспортной инфраструктуре и промышленном интернете. Дело в том, что законопроект предусматривает ограничение доступа к запрещенным ресурсам за счет контроля содержимого трафика при помощи специального оборудования на сетях операторов, пояснил представитель МТС Алексей Меркутов. «Это может повлечь технические сбои и деградацию качества услуг, в том числе для устройств IoT, что может негативно отразиться и на проектах "умных городов"»,— подтверждает он. В «ЭР-Телекоме», уже развивающем в России сеть IoT, сообщили, что согласны с позицией ассоциации о необходимости существенной доработки проекта. Развитие интернета вещей в том числе идет в сторону приложений, критичных к задержкам, таким как беспилотные аппараты, тактильный интернет (передача тактильных ощущений с минимальной задержкой), отмечает гендиректор Национального исследовательского института технологий и связи Александр Минов.

Внесение дополнительных элементов в системы действительно может снизить техническую эффективность, считает он: «Развитие технологий опережает скорость реакции регуляторов во всем мире, и создание дополнительных барьеров может негативно сказаться на обеспечении востребованными сервисами интернета вещей».

В правительстве озабочены вопросом неухудшения скорости передачи данных в связи с реализацией законопроекта, соответствующие положения будут учтены при доработке, сообщил "Ъ" представитель вице-премьера Максима Акимова. Людмила Бокова сообщила, что ознакомилась с письмом АИВ. «Я поддерживаю, что задержек связи не должно быть, и это можно прописать в законе»,— отметила она.

АИВ в письме указывает еще на один недостаток проекта — возможные проблемы с инфраструктурой системы доменных имен (DNS), которая активно используется в том числе в приложениях интернета вещей. В частности, сейчас растет доля применения протоколов, не использующих традиционные DNS-серверы. В ближайшие два-три года ожидается внедрение такими крупными компаниями, как Google, Microsoft, Apple и Facebook, по сути, альтернативной DNS-инфраструктуры, появление которой не предусмотрено законопроектом о «суверенном рунете», поясняет директор АИВ Андрей Колесников. Таким образом, нормы проекта, касающиеся DNS, не дадут гарантии в случае реализации режима внешней угрозы, считает он.

«Это не связано с изоляцией нашей страны, с закрытием. Это связано с защитой от противоправных действий», - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, 27 февраля 2019 года (цитата ТАСС)

Как сообщал "Ъ" 25 февраля , наличие в проекте нормы о создании в России национальной системы доменных имен на базе Роскомнадзора уже под вопросом. Инициативу могут исключить из документа при подготовке ко второму чтению после того, как в профильном комитете Госдумы согласились с замечаниями о том, что в России уже есть запасной реестр доменных имен, созданный решением Координационного центра национального домена, в состав учредителей которого входит Минкомсвязь.

Основная идея поправок к законам «О связи» и «Об информации» — создание в России инфраструктуры, обеспечивающей работоспособность отечественных интернет-ресурсов в случае невозможности подключения к зарубежным серверам, а также создание системы централизованного управления сетью связи общего пользования. Кроме того, предполагается, что операторы связи и интернет-компании из реестра организаторов распространения информации должны будут установить технические средства для определения источников трафика и ограничения доступа к запрещенным ресурсам. Предполагается, что операторы получат такие средства бесплатно за счет госбюджета. Кроме того, сенаторы внесли в законопроект ко второму чтению поправку о том, что из бюджета компенсируют и затраты операторов на обслуживание оборудования, сообщал РБК 16 марта. На реализацию проекта планируется выделить 20 млрд руб.

Юлия ТИШИНА