21.03.2019 13:30 231

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение о включении в реестр ОАО "ГлобалЭлектроСервис", входящего в группу "Сумма", долга перед банком ВТБ в размере более 8 миллиардов рублей, говорится в материалах суда.

Компания обжаловала в апелляции определение первой инстанции от 18 января.

Кроме того, суд назначил на 25 марта рассмотрение иска конкурсного управляющего компании "ГлобалЭлектроСервис" о взыскании солидарно 17,1 миллиарда рублей с владельца группы Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще 14 юридических и физических лиц.

Ранее это заявление было оставлено без движения до 10 марта в связи с его ненадлежащим оформлением.

Уголовные дела Магомедовых

Тверской суд Москвы в январе удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 30 марта ареста в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Этим же решением суд продлил арест в отношении третьего фигуранта дела экс-главы строительной компании "Интекс" Артура Максидова.

Таким образом, суд отклонил ходатайства адвокатов обвиняемых об избрании меры пресечения, не связанной с реальным лишением свободы. Так, суд не стал менять содержание в СИЗО на залог в размере 2,5 миллиарда рублей в отношении Зиявудина Магомедова.

Магомедовы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере), частью 1 статьи 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Помимо этого, Магомеду Магомедову вменяется незаконное хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Другому фигуранту дела экс-главе строительной компании "Интекс" Артуру Максидову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159, части 3 статьи 210 УК РФ.

По данным следствия, Магомедовы и Максидов причастны к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из государственного бюджета были похищены денежные средства на общую сумму порядка 2,5 миллиарда рублей, часть из которых находится за пределами РФ. Еще два фигуранта дела, скрывающиеся от следствия в ОАЭ, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Сами фигуранты дела свою вину в инкриминируемых преступлениях не признают.