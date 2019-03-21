21.03.2019 15:30 181

Сельское хозяйство, туризм, экология, авторские права и строительство попали в список приоритетных отраслей поддержки бизнеса в России. Минэкономразвития включило эти сферы во второй пакет плана «Трансформации делового климата» (ТДК), рассказали «Известиям» в министерстве. В окончательном виде документ должен быть принят до 1 июля. В частности, обсуждается внесение в ТДК мер по раздельному сбору мусора и появлению электронных подписей в муниципалитетах для ухода от бумажного документооборота, раскрыли «Известиям» детали плана представители бизнес-сообществ. Принятие мер по улучшению делового климата позволит России улучшить свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

Из приоритетов бизнеса

В утвержденном главой правительства в январе этого года плане «Трансформации делового климата» (ТДК) появятся новые разделы: туризм, сельское хозяйство, экология и защита интеллектуальных прав, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Также будет дополнен новыми мерами уже существующий в документе раздел «Градостроительная деятельность и территориальное планирование», добавила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.

В ведомстве подчеркнули, что пакет мер будет формироваться исходя из приоритетов предпринимателей, и они не ограничены в направлениях, по которым могут заявлять инициативы для снижения административной нагрузки. При этом конкретные пункты, которые могут войти во второй пакет ТДК, в ведомстве не назвали. Сейчас обсуждение мер проходит в рамках экспертных групп с участием бизнеса.

Основная проблема в сельском хозяйстве — дефицит льготных кредитов, отметил директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Почти все займы по низким ставкам выбирают крупнейшие агропредприятия страны. К тому же банки сами отдают предпочтение большим компаниям, которые почти наверняка вернут деньги. Малым организациям в прошлом доставалось только 10% от всего объема льготных кредитов, посетовал эксперт. На выравнивание ситуации и удовлетворение спроса дополнительно требуется не менее 200 млрд рублей, уточнил он.

Уже существующий в ТДК раздел «Градостроительная деятельность и территориальное планирование» намерены дополнить пунктом, который позволит участникам отрасли перейти на электронный документооборот. В частности, речь идет о таких бумагах, как разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, градостроительном плане, заключении экспертизы, рассказала Елена Дыбова. Сейчас главное препятствие для этого — отсутствие электронных подписей у муниципалитетов.

— Не заложено в бюджете, нет денег на выдачу электронных подписей для муниципальных органов власти. Но никакая выдача электронных разрешительных документов невозможна, если муниципалитеты не подтвердят и не заверят, что этот документ подлинный. Нет электронной подписи, и нет, соответственно, электронного документа на муниципальном уровне, — пояснила Елена Дыбова.

Батарейки, НДС и подпись

В рабочей группе по экологии обсуждается возможность введения нормы о раздельном сборе отходов, рассказал «Известиям» глава комитета по вопросам экологии «Деловой России» Ильдар Неверов, который принимает участие в подготовке мер для ТДК. Это поможет развитию мусороперерабатывающей отрасли.

Эксперт добавил, что предприниматели предложат включить в ТДК меры по регулированию и лицензированию медицинских отходов и мусора, связанного со вторичным металлом. Так, без лицензии сейчас нельзя, например, провести демонтаж крупного здания — для этого нужно пройти множество процедур.

В сфере туризма одна из основных проблем — банкротство туроператоров, рассказывал ранее «Известиям» один из федеральных чиновников. В частности, с этим должно бороться Минэкономразвития после того, как в его ведение перешел Ростуризм. Министерство сейчас готовит стратегию развития отрасли. В ведомстве конкретные меры не назвали.

Осложняют ее развитие цена на авиабилеты, отметил Никита Исаев. По его словам, в ТДК необходимо предусмотреть обнуление НДС на все внутренние рейсы. Правда, из бюджета на это потребуется 60 млрд рублей в год.

В сфере авторских прав главная проблема несовершенство законодательства заключается в отсутствии понимания, куда идти и как отстаивать свою позицию в суде, заявил генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. По его словам, в понимании бизнеса по-прежнему есть четкая установка, что проблему будет решать дорогостоящий юрист. Хотя если всё грамотно сделать на начальном этапе формирования того или иного конфликта, то, возможно, всё разрешимо и с помощью органов власти.

Проводить реформу авторских прав правительство планировало еще в 2016 году, однако она так и не состоялась. Глава ВЭБа Игорь Шувалов в апреле прошлого года (тогда он был первым вице-премьером) анонсировал появление в России нового органа — регулятора в сфере интеллектуальной собственности, однако этого так и не случилось.

В целом идеи трансформации делового климата должны быть направлены на устранение существующих барьеров и устаревших требований, которые уже давно неактуальны, считает Евгений Вальтер. Принятие мер по улучшению делового климата, в частности, позволит России улучшить свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Сейчас Россия находится на 35-й строчке, по поручению президента должна войти в топ-20.

Инна ГРИГОРЬЕВА, Ирина БАДМАЕВА