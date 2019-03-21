21.03.2019 17:30 195

Перед очередными санкциями Минфин может выпустить евробонды, сообщило агентство Bloomberg. Это облигации федерального займа, только не в рублях, а в валюте.

Будут ли еще введены санкции или нет — вопрос открытый.

А вот недостаток валютных вложений в Россию по-прежнему присутствует. Есть много инструментов рублевых и мало валютных.

Идея хорошая: на еврооблигации, тем более на такой объем, всегда есть внутренний спрос, даже при негативном сценарии, считает генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» Станислав Машагин:

Станислав Машагин

генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк»

«Основные участники нашего евробондового рынка — российские банки, такие как ВТБ, Сбербанк, они покупают такие бумаги и размещают свои валютные остатки. Дело в том, что часть бумаг логично убывает с рынка, и периодически нужно делать новые размещения, чтобы рынок жил своей жизнью, чтобы кривая доходности по евробондам тоже формировалась. Санкционные проблемы могут касаться этих бумаг, но, полагаю, раз принято решение, Минфин делает упор на внутренние источники, делая второстепенным участие иностранных участников. Российский долг сегодня интересен прежде всего высокой доходностью и высокой надежностью. Это одна из лучших бумаг, которые можно купить на долговом рынке».

Санкции уже давно угрожают российским банкам и компаниям. Некоторые действуют уже пять лет. Но при этом Россия — одна из самых незакредитованных стран, что нравится инвесторам.

Из-за риска санкций сохраняется хорошая доходность. Но если он не реализуется, то постепенно доходность снизится, считает инвестбанкир, финансист, президент финансовой группы Whitestone Capital Александр Просвиряков:

Александр Просвиряков

инвестбанкир, финансист, президент финансовой группы Whitestone Capital

«Интересно будет посмотреть, в какой валюте Россия будет выпускать долг: в долларах, как она делала раньше, или в евро, или в швейцарском франке, или в какой-то другой валюте. Если санкции не будут введены, то потихоньку, по мере снятия других санкций, которые введены, российские доходности будут падать, то есть все больше денег будет приходить в российские финансовые инструменты, это будет толкать вверх котировки, соответственно, толкать вниз доходности по долговым бумагам».

В среду 20 марта в лидеры роста вышли акции «Роснефти». Они прибавили 2,38%.

Надежда ГРОШЕВА