22.03.2019 08:40 336

Рост безналичной оплаты в 2018 году стал рекордным. Он составил 5 трлн рублей, а общая сумма таких платежей достигла почти 20 трлн. В предыдущие годы увеличение объема транзакций не превышало 3,5 трлн. Об этом свидетельствует статистика Центробанка, с которой ознакомились «Известия». Эксперты прогнозируют дальнейший рост оплаты без использования наличных. Однако пока его сдерживают слишком высокие комиссии за эквайринг. Вопрос их снижения обсуждается банками и ритейлерами с начала года. Если они не договорятся, к урегулированию придется подключить антимонопольную службу, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Вместе с тем аналитики полагают, что повсеместно перейти на расчет «пластиком» в России пока не удастся: треть экономики всё еще находится в тени.

Безналичный уход

В прошлом году россияне потратили 19,5 трлн рублей, расплачиваясь за покупки и услуги безналичным способом. Согласно данным регулятора, это на 5 трлн рублей больше, чем в 2017-м. Отсюда следует, что установлен максимум роста объема операций «пластиком» с 2008 года — когда ЦБ начал их фиксировать. За 11 лет увеличение суммы этих транзакций никогда не было больше 3,5 трлн рублей.

Основной причиной роста безналичных расчетов эксперты называют удобство использования банковских карт. Платежи по ним проходят быстрее, особенно когда они бесконтактные, пояснил профессор РАНХиГС Юрий Юденков. Отказу населения от купюр также поспособствовали хорошие бонусы и кешбэк, которые предлагают банки за использование их карт, добавил инвестконсультант «БКС Брокер» Антон Петухов. В частности, владельцам «пластика» предоставляют скидки или накопительные баллы на некоторые виды услуг и товаров.

К тому же сейчас можно совершить покупку и через мобильное приложение, привязав к нему несколько своих карт. Такой способ оплаты набирает популярность среди населения, что привело к увеличению безналичных транзакций, отметил Антон Петухов. В связи с тем, что у многих россиян несколько карт разных банков, им проще скачать приложение на гаджет и расплачиваться с помощью него, считает эксперт.

Рост безналичных транзакций также обусловлен тем, что с 2014 года все крупные торговые сети обязаны принимать к оплате карты, считает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Он напомнил, что до 2023 года все участники розничной торговли и сферы услуг должны в обязательном порядке обзавестись POS-терминалами. В Центробанке «Известиям» не ответили на вопрос о том, как рост безналичных платежей отразится на экономике.

Комиссия как камень преткновения

Более широкому распространению безналичного расчета сейчас мешает высокая комиссия за эквайринг, которая в России может достигать 3% за транзакцию. Для сравнения, в 2015 году Европейская комиссия постановила, что для физлиц при оплате картой потребительских товаров и услуг размер комиссии за эквайринг не должен превышать 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт, отметил Александр Шустов.

Спор банков и ритейлеров о размере комиссии за эквайринг стал главной темой последних месяцев. Он даже вышел на уровень президента. В начале февраля на форуме «Деловой России» предприниматели пожаловались главе государства на высокие комиссии за эквайринг. После обращения бизнес-сообщества Владимир Путин поручил ЦБ и правительству подготовить предложения по возможности снижения их размера.

В начале марта вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание по этому вопросу с участием представителей ФАС, ЦБ, Минфина, Мипромторга, ритейлеров, крупнейших банков и ассоциаций. Предприятия розничной торговли настаивали на снижении комиссии за безналичную оплату. Но, по мнению финансовых организаций, размер платы не должен регулироваться законодательно.

В результате стороны решили подписать меморандум, в котором будут определены правила игры — ориентиры, которым участники обязуются следовать в определении комиссии за безналичные платежи. ЦБ выступал с инициативой снизить интерчейндж за социально-значимые товары, писали ранее «Известия». 21 марта регулятор направил свои предложения правительству, сообщал РБК.

Также стало известно, что кредитные организации обратились к операторам систем Visa, MasterСard и «Мир» с просьбой отменить комиссии с банков, которые обеспечивают прием карт, сообщали СМИ со ссылкой на протокол заседания совета Ассоциации банков «Россия».

Ритейлеры, платежные системы и банки-эквайеры должны найти компромисс, считает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, тому есть хороший пример — поставщики и потребители электроэнергии, которым удалось договориться между собой о размере тарифов. В противном случае в процесс вмешается ФАС и уже она будет принимать свое решение.

Помимо низких комиссий за эквайринг поспособствовать росту безналичных расчетов может также подключение российских банков к системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, считает гендиректор VR-Банк Арсений Полевич. Новая система уже позволяет гражданам совершать мгновенные переводы друг другу, а к концу этого года они также смогут оплачивать покупки в магазинах в режиме 24/7. Заплатить за товар можно будет посредством QR-кода или по мобильному номеру получателя денег, при условии, что его карта привязана к телефону, а его банк — участник СБП. Однако не стоит ждать большого вклада системы в развитие безналичной оплаты, предупредил Арсений Полевич. Для многих клиентов такой способ будет неудобным в силу их возраста.

Безналичные расчеты способствуют ускорению оборота денежных средств, заметил Юрий Юденков из РАНХиГС. А чем быстрее денежная масса обращается, тем больше рост ВВП. Однако в целом Россия не готова к полному переходу на безналичный расчет. Треть экономики находится в тени, многие предприятия еще не оснащены терминалами и работают через наличные, указал эксперт. При этом, по словам Антона Петухова из «БКС Брокер», «серые» схемы возможны и в безналичных расчетах. Идеально отлаженную и безопасную систему с первого раза создать невозможно, но со временем государство сможет настроить этот процесс.

Ирина БАДМАЕВА

