22.03.2019 09:00 297

Адвокат экс-владельцев авиакомпании «Трансаэро» Евгений Гурченко из бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» заявил РБК, что его подзащитные (Ольга и Александр Плешаковы и Татьяна Анодина) не согласны с требованиями банка ВТБ, который подал иск на 250 млрд руб.

«Бухгалтерская отчетность компании не подвергалась каким-либо искажениям, своевременно раскрывалась и постоянно проходила проверку как со стороны аудиторов, налоговой службы и иных контролирующих органов, так и со стороны самого банка», — сказал правозащитник.

При том он добавил, что в указанный в иске период компания не совершала каких-либо сделок по выводу активов. В свою очередь дочерние компании «Трансаэро», как уточнил адвокат, направляли все денежные средства на погашение обязательств.

«Доводы о признаках банкротства компании с 2012 года противоречат целому ряду вступивших в законную силу решений судов по делу о банкротстве, которыми признают отсутствие банкротства на протяжении всего срока полномочий [Ольги] Плешаковой», — отметил он.

Гурченко подчеркнул, что действительные обстоятельства и причины наступления банкротства «Трансаэро» в октябре 2015 года подробно изложены в заявлении конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности Дмитрия Сапрыкина (ненадолго возглавил «Трансаэро» в 2015 году).

«Все документы и доказательства по делу будут представляться в установленном порядке в последующих судебных заседаниях», — заключил адвокат.

О том, что ВТБ подал против экс-владельцев «Трансаэро» иск на 250 млрд руб. стало известно 21 марта. В иске отмечалось, что руководство «Трансаэро» в лице Ольги Плешаковой, ее супруга Александра Плешакова и его матери Татьяны Анодиной намеренно искажало финансовую отчетность компании с целью введения в заблуждение кредиторов. Банк ВТБ, а также его дочерние структуры были в числе основных кредиторов авиакомпании (9,4 млрд и 19,3 млрд руб. соответственно).