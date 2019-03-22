22.03.2019 09:10 393

Прошло итоговое заседание коллегии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В нем приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр экономического развития Максим Орешкин и заместитель министра экономического развития — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

"Следующее десятилетие пройдет для нас под знаком тотальной цифровизации. Росреестр уже находится на передовой позиции по цифровизации и является безусловным лидером по количеству электронных услуг, оказанных гражданам. В 2018 году более 65% государственных услуг оказано им в электронной форме", — сказал Максим Акимов.

Максим Орешкин подчеркнул: "Росреестр — базовый элемент не только для системы госуслуг, но для экономики в целом. Список тех, кто зависит от работы Росреестра, широкий и имеет большое значение в жизни каждого человека. Область деятельности Росреестра является приоритетной для Минэкономразвития России".

Об итогах работы Росреестра за 2018 год и задачах на 2019 год рассказала Виктория Абрамченко. Вот главное из ее выступления.

По состоянию на 1 января 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости учтено 162,5 млн объектов недвижимости. По итогам деятельности Росреестра в 2018 году в бюджет страны поступило 38,6 млрд рублей. На сегодняшний день во всех субъектах Российской Федерации прием заявителей на получение услуг Росреестра идет исключительно в МФЦ. Общее количество офисов МФЦ, где принимают заявления граждан — 10,8 тысяч.

В 2018 году в региональные бюджеты поступило 16,6 млрд рублей от государственной пошлины за услуги по регистрации прав, оказанные через МФЦ. "Это существенное подспорье для регионов, чтобы развивать сеть МФЦ", — уточнила Виктория Абрамченко.

По словам замминистра, в 2018 году средний срок по регистрации прав составил пять рабочих дней, хотя нормативный срок, установленный законом, — семь рабочих дней. Абрамченко напомнила, что в 2016 году этот срок составлял 10 дней.

Услуги оказываются еще быстрее при обращении за ними в электронной форме, в том числе в рамках совместных проектов Росреестра с банками и крупными застройщиками. В 2018 году регистрация прав по таким сделкам совершалась за два дня.

Работа по повышению качества и доступности государственных услуг получила оценку на международном уровне. По итогам ежегодного рейтинга Doing Business по показателю "регистрация собственности" Россия в 2018 году удерживает 12-е место среди 190 стран.

В Росреестре подчеркивают, что стало меньше решений о приостановке кадастрового учета из-за ошибок кадастровых инженеров — с 70% в 2017 году до 40% в 2018 году. Это результат работы ведомства с организациями кадастровых инженеров.

Росреестр по просьбе Роструда был привлечен к работе по ликвидации долгов по заработной плате в организациях, в которых идут процедуры банкротства. На совместных совещаниях Роструда и Росреестра рассматривали вопросы невыплаты зарплаты более чем на 2000 предприятиях. В результате объем погашенной задолженности по зарплате в 2018 году составил около трех млрд рублей, полностью погашена задолженность 148 организаций в размере более одного млрд рублей.

В прошлом году комиссиями по рассмотрению споров об определении кадастровой стоимости в 57% случаев решения принимались в пользу граждан.

Наталья КОЗЛОВА

