22.03.2019 09:20 374

Министерство финансов России разместило 15 тыс. еврооблигаций на $3 млрд с датой погашения в марте 2035 года, а также доразместило облигации 2025 года на €750 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина. Ставка по долларовым бондам составила 5,1%, а по бондам в евро — 2,375%.

Ранее о том, что Минфин 21 марта начнет размещение евробондов, сообщали источники РБК на банковском рынке. Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и «Газпромбанк», последний выступил в этой роли впервые с 2014 года.

С учетом ноябрьского размещения общий объем выпуска, номинированного в евро, составил €1,75 млрд, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрея Соловьева. «Выпуск станет одним из наиболее ликвидных на рынке. Британские инвесторы выкупили 40% выпуска, европейские — 18%, российские — 18%, американские — 17%, 5% пришлось на швейцарских инвесторов и 2% на инвесторов из Азии и других стран. На пике объем книги достиг €3 млрд евро, было подано 130 заявок», — указал он.

Выпуск еврооблигаций на $3 млрд в свою очередь стал самым крупным для Минфина с 2013 года, указал Соловьев. «55% выпуска купили британские инвесторы, 21% — американские, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% на европейских инвесторов, 4% на инвесторов из Азии и других стран и 1% на швейцарских инвесторов. На пике объем книги заявок достиг $7,5 млрд, было подано 207 заявок», — сообщили в «ВТБ Капитале».

Облигации зарегистрированы в Национальном расчетном депозитарии (НСД) и европейской системе Euroclear, отмечали собеседники РБК.

В последний раз Минфин разместил семилетние евробонды на €1 млрд в ноябре 2018 года, больше половины бумаг (55%) приобрели британские инвесторы, а общая доля иностранных участников в выкупе размещенных облигаций составила 75%.

Россия вышла на рынок еврооблигаций на следующий день после заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого был изменен прогноз графика повышения ключевой ставки в США. Теперь члены ФРС считают, что ставка не будет повышаться в течение всего 2019 года и останется на уровне 2,25-2,5%. Это новость способствует увеличению спроса международных инвесторов на активы развивающих стран, в том числе российские.

Григорий ДУБОВ