22.03.2019 09:30 282

Рубль оказался в ситуации, когда большинство факторов говорят в пользу его дальнейшего укрепления, считают аналитики. Серьезным подспорьем в этом процессе для российской валюты стала неожиданно мягкая риторика Федеральной резервной системы (ФРС) США, ослабившая доллар на мировом рынке. Не исключено, что доллар может подешеветь и до 62 рублей, если в процесс не вмешаются санкции против России.

Вечером в среду, 20 марта, курс доллара на Московской бирже впервые с августа опустился ниже 64 рублей, на торгах днем в четверг он также держался ниже этой отметки. Доллар начал резко снижаться после того, как стали известны итоги заседания ФРС США — главного события этой недели для глобальных рынков.

Так, ФРС сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5 процента (это было ожидаемо), но серьезно смягчила настрой по поводу своих будущих решений, что стало для инвесторов сюрпризом. Председатель ФРС Джером Пауэлл в своем комментарии подчеркнул, что на очередном заседании с равной вероятностью можно ожидать как снижения, так и повышения ключевой ставки: все будет зависеть от состояния американской экономики и макроэкономической статистики, указывает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон.

При этом среди руководства регулятора все больше тех, кто не ожидает изменения ключевой ставки до конца года, хотя еще совсем недавно настроения были другими.

Комментируя экономическую ситуацию в США, Федрезерв отметил, что в целом все неплохо, однако по итогам четвертого квартала 2018 года зафиксировано значительное снижение темпов роста ВВП. Поэтому принятое накануне решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне следует рассматривать как тревожный сигнал с точки зрения среднесрочных перспектив американской и мировой экономики, отмечает Эйксон. Кроме того, американский регулятор ухудшил прогноз по росту экономики США в 2019 году с 2,3 до 2,1 процента, в 2020 году ожидается рост на 1,9 процента вместо прогнозированных ранее двух.

Федрезерв представил в среду и график завершения операций по сокращению своего баланса. Уже в мае скорость сокращения и, как следствие, изъятия долларовой ликвидности, замедлится с 50 миллиардов долларов в месяц до 35 миллиардов, а к концу сентября сокращение прекратится.

Причины разворота своей монетарной политики ФРС не обозначила. По-видимому, обвал финансовых рынков в декабре заставил Федрезерв пересмотреть свои модели, которые свидетельствовали о том, что сильная экономика требует повышать ставки для формирования буфера для следующего экономического спада, полагают аналитики Райффайзенбанка. Но решение ФРС явно будет иметь негативные последствия для доллара в краткосрочной перспективе и, соответственно, должно позитивно повлиять на долларовую оценку рискованных активов, включая акции развивающихся рынков и сырье, заключает Коул Эйксон.

Рубль с начала года остается лидером среди валют развивающихся стран — он вырос к доллару более чем на 8%

Уже очевидно, что рубль в стороне от этого процесса не остался. Помимо решения ФРС, позитивное влияние на российскую валюту сейчас оказывает приближение пика налоговых платежей, а также динамика цен на нефть (баррель европейской марки Brent накануне стоил выше 68 долларов).

Более того, с начала года рубль остается абсолютным лидером среди валют развивающихся стран, укрепившись к середине марта более чем на 8 процентов, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. По их мнению, ключевые риски для самочувствия российской валюты остаются актуальными (это возобновление обсуждения санкций, а также неустойчивый оптимизм на нефтяном рынке, который может быть разрушен не слишком активным продвижением в торговых переговорах между Китаем и США). Но острота этих рисков несколько снизилась, а сроки реализации, вероятно, сдвинулись на более поздний срок. В этой ситуации для рубля может открыться окно возможностей, что дает основание говорить о курсе 62,5 рубля за доллар в 2019 году, считают аналитики Нордеа Банка.



Начало цикла снижения ключевой ставки Банком России, которое пока прогнозируется не раньше второго полугодия, будет стимулировать приток спекулятивного капитала в российские долговые активы, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. С позиций технического анализа можно допустить движение курса в район 62 рублей за доллар, соглашается он. Хотя для достижения такого значения потребуется определенное время.

Сдерживающим фактором для роста рубля остаются покупки валюты в рамках бюджетного правила, но эти операции в последнее время почти не влияют на рынок, добавляет Кочетков. Риски каких-либо новых санкций против России сохраняются, но вероятность наиболее жестких сценариев ограничений постепенно снижается. Соответственно, рубль имеет шансы на постепенную ликвидацию премии за внешнеполитический риск, рассчитывает Кочетков.

Роман МАРКЕЛОВ

