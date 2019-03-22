22.03.2019 09:40 337

Россельхозбанк (РСХБ) получил по итогам 2018 года чистую прибыль в размере 1,5 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО. Для сравнения: 2017 год банк закончил с убытком 19,5 млрд руб.

«Мы давали осторожное обещание выйти в положительную зону, кажется, два года назад», — рассказал во время конференц-кола зампред правления банка Кирилл Левин. По его словам, положительный финансовый результат был достигнут за счет «последовательного повышения качества кредитного портфеля и снижения стоимости риска, а с другой стороны — за счет повышения операционной эффективности и роста операционного дохода».

Банк долгие годы был убыточным. Прибыль за 2018 год — первая для РСХБ с 2013 года, когда банк показал положительный результат — 729 млн руб. В 2014 году чистый убыток банка составил 47,9 млрд руб., в 2015 году кредитная организация практически удвоила убыток, до 94,2 млрд руб., установив антирекорд среди других банков. В 2016 году убыток банка уменьшился до 58,9 млрд руб., а в 2017 году — до 19,6 млрд руб.

Правительство регулярно поддерживает РСХБ. В 2017 году власти выделили банку, кредитующему агропромышленный комплекс, 50 млрд руб. В 2018 году РСХБ получил в виде поддержки от государства еще 20 млрд руб. «В этом году мы направим на докапитализацию 20 млрд руб. и в следующем году докапитализацию продолжим», — говорил в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев. В 2019 и 2020 годах объем вливаний в РСХБ должен сократиться до 15 млрд и 10 млрд руб. соответственно.

По сравнению с отчетностью за прошлый год в 2018 году у РСХБ значительно выросли доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами, составив 18,7 млрд руб. против почти 16 млрд руб. убытков.

Кроме того, в статье об операциях со связанными сторонами банк отразил доход в размере 23 млрд руб. от первоначального признания финансовых инструментов по справедливой стоимости. В отчетности банка говорится, что в четвертом квартале 2018 года он привлек долгосрочное финансирование на условиях, которые позволили отразить эти 23 млрд руб. в качестве дохода. «Можно сделать такой косвенный вывод, что это некое привлеченное финансирование в четвертом квартале от государства или какой-то госструктуры по ставке ниже рыночной, которое привело к признанию такого единовременного дохода», — говорит аналитик Moody's Светлана Петрова. Такую строку можно увидеть в отчетности банков, которые занимаются финансовым оздоровлением других организаций, обычно фондирование они получают от Агентства по страхованию вкладов, но РСХБ оздоровлением не занимается, отмечает эксперт. РБК направил запрос в РСХБ.

Без учета этих 23 млрд руб. банк получил бы чистый убыток, сопоставимый с 2017 годом, замечает руководитель направления банковских рейтингов рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Вероятно, речь идет о кредите либо иной форме финансирования по ставке ниже рыночной. Поскольку в МСФО любое финансирование признается по справедливой стоимости, то положительная разница между рыночной ставкой и стоимостью привлечения сразу же относится на финансовый результат», — объясняет эксперт.

Активы РСХБ на 31 декабря 2018 года увеличились до 3,1 трлн руб. против 2,9 трлн руб. год назад. В 2018 году РСХБ сократил отчисления в резервы до 58 млрд руб. против 64 млрд руб. в 2017 году. Чистый процентный доход превысил отчисления в резервы и достиг 67 млрд руб., расходы по кредитным убыткам снизились почти на 10%, до 58,6 млрд руб.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ